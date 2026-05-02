Mercato PSG : Désiré Doué lâché pour 100M€ ? ‎Ça chauffe

Un parfum de braquage plane sur le PSG pour Désiré Doué à l’approche du mercato estival. Courtisé à prix d’or, l’international français attise les convoitises anglaises, mais Paris garde la tête froide dans ce dossier explosif.

‎Mercato PSG : Une offensive anglaise pour Doué qui fait trembler Paris

‎L’information, révélée par le compte X PSG Inside Actu, a de quoi faire lever les sourcils : un cador de Premier League préparerait une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d’euros pour Désiré Doué. Une somme vertigineuse, presque indécente pour un joueur encore en pleine ascension.

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‎Mais derrière le bruit médiatique, une réalité plus nuancée se dessine. L’identité du club reste floue, et même l’existence d’une offre formelle divise les sources en interne selon l’insider. Entre opération imminente et simple prise de température, le flou alimente la tension.

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Un **𝐭𝐫𝐞̀𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐢𝐬 ** préparerait actuellement une **𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐗𝐗𝐋 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬** pour tenter de s’attacher les services… pic.twitter.com/4JrH7wMKWQ — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 1, 2026

‎Doué, joyau protégé ou future vente record ?

‎Au Paris Saint-Germain, le discours est très clair : Doué, recruté à 40 millions d’euros, est considéré comme intransférable. Le club n’a en plus aucune urgence financière et voit en lui un pilier de son projet à moyen terme. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un dossier à vendre… sauf offre impossible à refuser.

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‎Et c’est là que réside tout le paradoxe. Car à 100 millions d’euros, la réflexion devient inévitable. Même pour un club puissant, une telle somme oblige à reconsidérer les priorités, surtout dans un mercato où chaque décision façonne les saisons à venir.

‎Une stratégie claire derrière le silence

‎Alors, le PSG va-t-il céder ? La réponse est non… à ce stade. Le club privilégie la stabilité et envisage même une prolongation en fin d’année pour verrouiller son crack, auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Paris joue la montre. En laissant filtrer une position ferme, il teste la détermination des prétendants tout en protégeant son joueur.

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Une manœuvre classique, mais redoutablement efficace. ‎Ce feuilleton n’en est qu’à ses prémices. Si l’intérêt anglais est réel, la probabilité d’un départ immédiat reste faible aujourd’hui. ‎Mais dans le football moderne, les certitudes fondent plus vite qu’un défenseur face à un dribble de Doué. Et à 100 millions d’euros, même les portes les mieux verrouillées peuvent finir par céder… ou au moins grincer.