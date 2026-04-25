ASSE : Sprint final, Saint-Etienne 3e avant l’ES Troyes ?

Sous la menace du Mans FC, l’ASSE peut chuter à la 3e place avant d’affronter l’ES Troyes AC, samedi (20h) à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE peut être devancé par Le Mans avant Troyes

L’ASSE est certes deuxième au classement de la Ligue 2, mais elle compte le même nombre de points (54) que Le Mans FC. Les deux clubs sont donc dans une course resserrée pour la montée directe en Ligue 1. Jouant ce samedi (14h) contre Grenoble Foot, les Manceaux ont la possibilité de passer devant les Stéphanois.

En cas de victoire, ils occuperaient, provisoirement, la deuxième place très convoitée, car qualificative pour la montée directe dans l’élite. Ce qui mettrait une pression supplémentaire sur les Verts.

Le Mans FC dans une dynamique positive

Le Mans FC a rejoint l’AS Saint-Etienne grâce à une série de 8 matchs consécutifs sans défaite. Elle a enregistré 5 victoires et 3 nuls et est donc dans une dynamique positive. Avant l’entame de la 32e journée de Ligue 2 et la confrontation directe avec le leader, Philippe Montanier a déclaré : « On doit faire un bon match, le reste : les résultats des autres, les calculs… On verra après ! »

Le coach des Verts a beau affirmé qu’il ne s’occupe pas des résultats de ses concurrents dans la course vers la Ligue 1, lui et son équipe seront forcément impactés par le résultat de l’équipe de Patrick Videira.

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D’ailleurs, le Red Star (54 points), un autre concurrents de l’ASSE, s’est hissé à la 4e place, en passant devant le Stade de Reims (51 points), grâce à victoire contre l’EA Guingamp (3-2).