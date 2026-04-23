ASSE : Montée directe, Saint-Etienne en chute libre !

L’ASSE est toujours 2e au classement de la Ligue 2, mais ses chances de monter directement en Ligue 2 diminuent depuis sa défaite à Bastia (2-0).

Montée directe en Ligue 1 : Les chances de l’ASSE chutent de 83 % à 63 %

Il reste encore trois derniers matchs pour boucler le championnat. L’ASSE tient toujours son destin entre les mains, grâce sa deuxième place sur le podium. Mais ses chances d’accéder directement en Ligue 1 sont en baisse depuis sa défaite contre le SC Bastia.

Selon les prévisions du spécialiste, Fabien Torre, la probabilité de voir les Stéphanois revenir en Ligue 1 est tombée à 63 %, alors qu’elle était de 83 % avant le match perdu en corse. La conséquence de cette chute n’est pas seulement due à la défaite des Verts, mais aussi au retour du Mans FC, qui les a rejoints au nombre de points, et à l’envol de l’ESTAC, qui a désormais 4 longueurs d’avance.

Troyes déjà en Ligue 1 à 95 %, Le Mans en en embuscade

Les Manceaux se sont bien relancés dans la course. Pour les deux premières places de Ligue 2, qui sont qualificatives pour la montée directe, il possède 41 % de chances. Quant au leader actuel, ses chances grimpent à trois journées de la fin de la saison. Troyes a désormais 95 % de probabilités de retrouver directement la Ligue 1.

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La course pour la montée directe en Ligue 1 ne se joue pas qu’entre Troyes (61 points), Saint-Etienne (57 points) et Le Mans (57 points). Mathématiquement, Reims (4e), le Red Star (5e) et Rodez (6e) peuvent encore accéder à la 2e place. Ils comptent chacun 51 points. Néanmoins, ils ont peu de chances, comparativement aux trois équipes sur le podium actuel.

Un calendrier décisif pour la montée

Le calendrier des trois dernières journées de Ligue 2 sera décisif pour les cinq concurrents dans la course vers la Ligue 1. La confrontation entre le leader l’ESTAC et son dauphin, l’ASSE, ce samedi, lors de la 32e journée, est capitale.

En cas de victoire à Geoffroy-Guichard, les Troyens seront assurés de finir dans le top 2. Par conséquent, ils valideraient leur montée directe dans l’élite. Il y aura ensuite la confrontation Le Mans – Reims ou encore Rodez – Saint-Etienne, lors de la 33e journée

Le calendrier du top 5 actuel :

32e journée

Red Star – Guingamp

Grenoble – Le Mans

Reims – Nancy

ASSE – Troyes

33e journée

Troyes – Laval

Amiens – Red Star

Le Mans – Reims

Rodez – ASSE

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34e journée

ASSE – Amiens

Reims – Pau

Red Star – Montpellier

Bastia – Le Mans

Grenoble – Troyes