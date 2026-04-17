ASSE : Titre de champion de Ligue 2, Montanier tranche cash

Philippe Montanier a rappelé l’unique objectif de l’ASSE, avant le match capital contre le SC Bastia. Mais il a fait une précision de taille pour le titre de la Ligue 2.

ASSE : Une victoire impérative à Bastia

L’ASSE est deuxième au classement de la Ligue 2, à un point de l’ESTAC, le leader, et à 3 longueurs du Mans FC, le 3e sur le podium. La lutte pour les deux premières places qualificatives pour la montée directe en Ligue 1 est donc très serrée. Mais les Stéphanois et les Troyens ont l’avantage d’avoir leur destin entre les mains. S’ils assurent leurs résultats, ils devraient finir à l’une des deux premières places à l’issue de la 34e journée.

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Philippe Montanier a prévenu ses joueurs contre le SC Bastia, la lanterne rouge, qui joue sa survie en Ligue 2. Il leur a demandé de rester concentrés sur cette rencontre de la 31e journée. Pour éviter le retour des Manceaux a leur hauteur, les Stéphanois doivent « faire ce qu’il faut pour gagner ce match » face aux Bastiais, selon leur coach.

Saint-Etienne : Montanier vise la montée directe en Ligue 1, peu importe le rang

Après Bastia, l’AS Saint-Etienne pourra ensuite se tourner vers la confrontation décisive avec l’ES Troyes. Cette opposition entre le dauphin et le leader est prévue au stade Geoffroy-Guichard, le 25 avril. Les Verts auront l’opportunité de s’installer dans le fauteuil de leader en cas de victoire. Ce qui les rapprocherait davantage d’un retour direct dans l’élite.

Mais pour Philippe Montanier, la première place ou le titre de vainqueur de la Ligue 2 importe peu. « Il faut qu’on soit concentré sur ça (la montée). Il ne faut spéculer sur rien, qu’on ne se disperse pas. On doit battre Bastia et il faut qu’on arrive à se maintenir dans les deux premières places en fin de saison », a-t-il indiqué.

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Si l’ASSE remporte trois des quatre derniers matchs du championnat, elle serait assurée de la montée directe en Ligue 1. En revanche, deux faux pas des Verts, dans le sprint final pour la montée directe, pourraient profiter au Mans FC.