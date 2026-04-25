Urgent : Le PSG prépare un transfert spectaculaire au LOSC !

Un an après l’accord pour Lucas Chevalier, le PSG pourrait retourner à la table des négociations avec le LOSC pour un autre transfert tout aussi spectaculaire lors du prochain mercato d’été.

Mercato PSG : Offensive imminente pour un phénomène du LOSC

Après avoir sifflé la fin de l’ère bling-bling, le PSG semble bien décidé à ne plus laisser filer les pépites du championnat français. Dans le cadre de sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain aurait relancé la piste menant à Ayyoub Bouaddi.

À seulement 18 ans, le milieu de terrain des Dogues impressionne par sa maturité, son aisance technique et son volume de jeu, si bien que Luis Campos aurait déjà programmé une date cruciale pour tenter de boucler l’opération avant que la concurrence européenne, surtout anglaise, ne s’embrase totalement.

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Ainsi, selon les dernières informations de PSG Inside Actus, le conseiller sportif du PSG devrait rencontrer Olivier Létang, président du LOSC, d’ici la fin du mois de mai. L’objectif serait de conclure rapidement le transfert d’Ayyoub Bouaddi.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international espoir français est perçu à Paris comme le profil idéal pour apporter de la fraîcheur, de la densité technique et de l’intelligence de jeu dans l’entrejeu des Rouge et Bleu.

Sa capacité à briller sous pression, déjà aperçue sur la scène européenne avec l’équipe lilloise, en fait une cible stratégique pour construire l’effectif de demain. Alors que Luis Enrique a donné son feu vert pour le transfert de Bouaddi, le club nordiste ne compte pas faire de cadeau au PSG dans ce dossier.

Ayyoub Bouaddi, c’est au moins 50M€

Outre le milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, le PSG pourrait également lancer une offensive pour recruter Ayyoub Bouaddi cet été. Sur Twitter, PSG Inside Actus révèle que « le PSG va passer à l’action pour Ayyoub Bouaddi. Selon plusieurs informations qui m’ont été relayées, des entretiens seraient programmés entre la direction du LOSC et celle du Paris Saint-Germain fin mai concernant le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi.

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Le PSG, très attentif aux talents émergents du Championnat de France, souhaiterait avancer rapidement sur ce dossier. Le club de la capitale aurait identifié le joueur lillois comme une piste sérieuse pour renforcer son entrejeu à moyen terme, notamment en raison de sa maturité précoce et de son potentiel de progression. »

Cependant, la concurrence s’annonce importante, puisque plusieurs clubs européens suivent également de près la situation du joueur, ce qui pousse Paris à accélérer ses démarches afin de ne pas se faire devancer dans ce dossier jugé prometteur. Du côté de Lille, la position reste prudente.

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Olivier Létang, habitué à valoriser ses jeunes talents, ne serait pas fermé à une discussion, mais entend évidemment défendre ses intérêts dans d’éventuelles négociations. Pour laisser partir son numéro 32, le club entraîné par Bruno Genesio ne devrait pas demander moins de 50 millions d’euros.