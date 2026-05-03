‎Alerte Mercato PSG : Le piège à 115M€ tendu par Aston Villa

Le PSG compte bien réaliser quelques coups stratégiques sur le mercato estival. En face, Aston Villa verrouille la porte et impose ses règles pour Morgan Rogers, l’une des priorités offensives du club francilien.

‎Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi devra sortir le chéquier pour Rogers

‎Le décor est simple : pas de clause libératoire, donc aucun levier de négociation. Aston Villa tient la corde et annonce la couleur : 115 millions d’euros, d’après les informations de Teamtalk. Une somme qui n’a rien d’un hasard, mais tout d’un message. ‎Car Rogers n’est pas à vendre… sauf à prix d’or.

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En fixant ce montant, le club anglais installe un rapport de force clair. Le Paris Saint-Germain doit payer ou passer son chemin. Une stratégie classique en Premier League, mais redoutablement efficace.

‎Rogers, un profil qui affole l’Europe

‎Si le tarif grimpe, c’est aussi parce que le joueur performe. Avec 12 buts et 9 passes décisives en 50 matchs, Rogers s’est imposé comme une arme offensive complète. Rapide, technique, imprévisible : le cocktail séduit.‎ Résultat, le PSG n’est pas seul. Les cadors anglais et européens surveillent le dossier. Cette concurrence renforce encore la position d’Aston Villa. Plus il y a de prétendants, plus le prix devient inflexible.

‎Paris SG contraint de bouger

‎Pourquoi Paris insiste-t-il ? La réponse tient en un nom : Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais pourrait quitter le club cet été, en quête de temps de jeu et de statut. ‎Le PSG anticipe donc. Remplacer un joueur offensif par un profil explosif devient une nécessité. Rogers coche toutes les cases. Mais à ce tarif, chaque décision devient stratégique.

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‎Alors, le Paris Saint-Germain va-t-il céder ? Oui, si le départ de Ramos se confirme et qu’aucune alternative crédible n’émerge. Voilà la réponse claire. ‎Mais attention : dépenser 115 M€ n’est jamais neutre. Cela engage un projet, une vision, une pression. Aston Villa ne vend pas seulement un joueur. Il teste la solidité mentale… et financière… de Paris.