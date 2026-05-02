Mercato PSG : Luis Campos déchire une offre dingue pour une star  

Paris dit non. Le PSG vient de repousser une offre de 100 millions d’euros pour Désiré Doué. Sa pépite de 20 ans, recrutée il y a deux ans, est devenue intouchable.

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Désiré Doué brille au PSG. Malgré des alertes physiques, le jeune crack porte son équipe cette saison. Son bilan est impressionnant : 12 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées. Sa solide performance et son offrande pour Ousmane Dembélé en demi-finale de Ligue des Champions montrent encore qu’il a du talent.

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Formé au Stade Rennais, l’international français domine déjà sa génération par sa maturité technique. Le talent attire les convoitises. Liverpool en fait sa cible prioritaire. Pour arracher le numéro 14 au Paris SG, ce prétendant propose de doubler la mise initialement payée par Paris.

Luis Campos pourrait toucher le jackpot, mais la direction parisienne ferme la porte à double tour. Le PSG ne vendra pas. Sous contrat jusqu’en 2029, Doué est un élément important au sein du projet sportif. Le club n’a aucun besoin d’argent.

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De son côté, le joueur ne semble pas pressé de rejoindre l’Angleterre. Des discussions pour une prolongation de contrat pourraient même débuter d’ici la fin de l’année, une fois les dossiers urgents classés. Qu’on se le dise, aucune offre, même dépassant les 100 millions d’euros, ne fera fléchir la position du Qatar sur ce dossier.