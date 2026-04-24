Mercato PSG : Urgent ! Morgan Rogers choisit Luis Enrique

Annoncé dans les plans de plusieurs grands clubs européens pour le prochain mercato estival, l’attaquant d’Aston Villa, Morgan Rogers, apprécierait énormément Luis Enrique, l’entraîneur de la formation parisienne.

Mercato PSG : Morgan Rogers prêt à quitter la Premier League

Révélation de la saison en Premier League avec ses 12 buts et 9 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, Morgan Rogers pourrait quitter les rangs d’Aston Villa lors du prochain mercato d’été.

Annoncé comme l’une des priorités offensives du PSG, le joueur des Villans serait ouvert à un départ de l’Angleterre, selon les informations de talkSPORT, qui ajoute que l’international anglais apprécie énormément Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG.

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« Le Paris Saint-Germain rejoint Arsenal, Manchester United et Chelsea parmi les prétendants les plus sérieux pour le joueur de 23 ans. Selon des sources de talkSPORT, Rogers n’exclut pas un départ d’Angleterre et apprécie l’entraîneur du PSG, Luis Enrique », révèle le média britannique, qui ajoute toutefois que « le PSG hésite encore à recruter cet été un nouvel ailier ou un numéro 10, car Désiré Doué et Kvicha Kvaratskhelia sont intransférables, et Bradley Barcola fait partie des joueurs que les champions de France souhaitent conserver. »

Mais pour déloger Morgan Rogers, le Champion d’Europe et de France en titre va devoir se montrer très généreux dans son offre.

92M€ minimum pour Morgan Rogers

D’après le journaliste Ben Jacobs, Manchester United, Arsenal et Chelsea sont également sur les rangs pour garder Morgan Rogers en Premier League et seraient en excellente position, contrairement à Liverpool et au Bayern Munich.

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« Manchester United, Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain sont les prétendants les plus sérieux pour Morgan Rodgers. Liverpool et le Bayern Munich sont moins actifs pour le moment. Il semblerait que Rodgers soit tout aussi ouvert à un départ à l’étranger qu’à un maintien en Angleterre et qu’il admire Luis Enrique », explique le spécialiste mercato anglais.

🚨 Manchester United, Arsenal, Chelsea and PSG are the most genuine suitors for Morgan Rogers.



Liverpool and Bayern not as active as of now.



Understand Rogers is just as open to a move abroad as staying in England and has admiration for Luis Enrique.https://t.co/kafEZjH4pR — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2026

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Formé à West Brom, le natif de Halesowen ne serait pas contre une aventure à l’étranger, lui qui plaît à Luis Enrique. Pour autant, en cas de transfert cet été, le PSG devra sortir le chéquier, puisque les dirigeants d’Aston Villa se montreraient très gourmands pour leur numéro 27.

« Le PSG pourrait être tenté de privilégier un attaquant, mais Rogers est également un joueur qu’il suit de près. Rogers devrait être disponible cet été pour au moins 80 millions de livres sterling, un montant qui pourrait grimper en cas de surenchère », rappelle talkSPORT.

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Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront investir au moins 92 millions d’euros dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2031, Morgan Rogers pourrait ainsi être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival.