PSG : Luis Enrique recadre Mikel Arteta

Luis Enrique et le PSG ont vécu un samedi en demi-teinte avec un match nul concédé contre le FC Lorient (2-2). Mais c’est en conférence de presse que l’Asturien a livré sa prestation la plus remarquée. Il a répondu aux piques de Mikel Arteta sur le niveau de la Ligue 1.

‎PSG : Un turnover qui n’a pas payé face à Lorient

Le PSG se déplace dans quatre jours pour affronter le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions, après le succès spectaculaire 5-4 au Parc des Princes mardi dernier. Pour mieux aborder ce choc européen, Luis Enrique a préféré faire reposer la plupart de ses cadres en championnat lors de la réception du FC Lorient.

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Un choix qui n’a pas été payant et le technicien espagnol l’a reconnu en conférence de presse. « On a fait seulement jouer deux joueurs qui étaient titulaires mardi soir. On a cherché à contrôler de la manière que l’on souhaitait. On cherchait à gagner le match mais on a raté cet objectif », a-t-il avoué.

‎La réponse sèche de Luis Enrique à Arteta

L’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a pas échappé à la dernière sortie de Mikel Arteta sur le niveau physique de la Ligue 1 et de la Bundesliga. L’entraîneur d’Arsenal a estimé que le PSG et le Bayern bénéficiaient d’un avantage physique grâce à des championnats moins intenses que la Premier League.

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Interrogé, Luis Enrique n’a pas voulu en faire une polémique. « C’est une opinion. Tout le monde a une opinion. Je n’ai rien à dire. Il y a un calendrier avec moins de matchs en Ligue 1 et en Bundesliga, c’est positif afin de voir un meilleur niveau physique et technique. Il faut avoir beaucoup de conférences de presse pour vendre les matchs. C’est comme ça le business. Chacun a sa propre opinion », a répondu l’Espagnol.