Transfert PSG : le gros compliment d’Enrique à Harry Kane

À l’approche de l’actualité des transferts du PSG, le nom d’Harry Kane a filtré comme cible du club de la capitale. Luis Enrique a adressé un joli compliment au Britannique et cela ne manquera pas de faire parler.

Transfert PSG : Harry Kane ne laisse pas in différent Luis Enrique

En 143 matchs disputés sous le maillot du Bayern Munich, Harry Kane a inscrit 139 buts. L’attaquant britannique devrait changer de club au prochain marché des transferts et le nom du PSG est cité comme son possible prochain club. Si le numéro 9 a déjà dégagé une tendance en laissant entendre qu’il pourrait rentrer dans son pays aux Royaume-Uni.

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Avec le compliment de Luis Enrique sur le rendement du buteur, la rumeur de son possible transfert vers le Paris Saint-Germain devrait. En effet, le technicien espagnol a trouvé une grande similitude entre sa façon de jouer et celle d’Ousmane Dembélé, un peu comme s’il voulait les deux joueurs dans son équipe.

Pour Enrique, Dembélé et Kane sont deux 9 d’ecception

« Notre match face au Bayern était spectaculaire grâce aux attaquants ! Regardez comme Kane et Dembélé ont défendu ! C’est incroyable comme ces deux numéro 9 ont défendu », disait-il tout émerveillé avant d’ajouter : incroyable ! Il faut féliciter les deux équipes », a confié Luis Enrique.

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Cette sortie pourrait donc bien cacher des messages codés relatif à un intérêt réel du Paris Saint-Germain pour ce joueur. Quoi qu’il arrive, si le club de la capitale veut vraiment Kane, il devra débourser plus de 65 millions d’euros puisqu’il lui reste encore un an de contrat avec le Bayern Munich.