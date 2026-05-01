Incroyable ! Le PSG contacte Harry Kane pour un transfert !

À un an de la fin de son contrat, Harry Kane n’a toujours pas signé de prolongation avec le Bayern Munich. Mais le PSG veut se glisser dans ce dossier pour recruter la star anglaise lors du prochain mercato estival. Explications.

Le PSG s’immisce dans les négociations entre le PSG et Harry Kane

Arrivé à l’été 2023 pour 95 millions d’euros en provenance de Tottenham, Harry Kane s’est rapidement imposé sur le front de l’attaque du Bayern Munich, faisant oublier un certain Robert Lewandowski. Sous le maillot du Rekordmeister, l’international anglais est aujourd’hui le meilleur buteur d’Europe, avec 54 réalisations, dont 13 en Ligue des Champions.

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À 32 ans, Kane continue ainsi de prouver qu’il est encore bon pour le très haut niveau et forcément cela attire des convoitises. Mais le club allemand souhaite le conserver et a ouvert des négociations depuis plusieurs semaines afin de lui faire signer un nouveau bail.

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D’après le journaliste Christian Falk, la direction du Bayern a clairement exprimé la volonté de poursuivre l’aventure avec Harry Kane, qui se sent très bien à Munich. Mais en marge de ces pourparlers sur son avenir, Harry Kane a vu le Paris SG arrivé avec une incroyable offre pour le convaincre de venir être le fer de lance de l’attaque de Luis Enrique, qui a validé sa possible arrivée.

Luis Enrique donne son feu vert pour Harry Kane

Après trois saisons magnifiques passées en Bavière, Harry Kane pourrait être tenté par un autre challenge chez un autre grand d’Europe avant d’envisager une retraite dorée dans une destination exotique.

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Et cela tombe bien, puisque le PSG serait prêt à accueillir le natif de Londres dès cet été. Pour le site CF Bayern Insider, Christian Falk rapporte que Luis Enrique, qui cherche toujours un numéro 9 capable de faire l’unanimité, aurait donné son aval pour une signature de Kane.

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« Le PSG est concentré sur Kane. Il se rapprocherait de l’Angleterre, et il pourrait dire oui à un nouveau challenge. Mais pour le moment, cela n’en prend pas la direction », a notamment précisé le journaliste allemand, qui ne serait pas étonné de voir le club de Nasser Al-Khelaïfi dégainer une offre dingue pour le numéro 9 bavarois dans les prochaines semaines.