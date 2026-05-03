OL : Paulo Fonseca dévoile son groupe pour affronter Rennes

Ce dimanche, à 20h45, l’OL (3e) accueille le Stade Rennais (5e) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour ce choc au sommet.

OL – Rennes : Un match décisif pour le podium

C’est sans doute l’un des matchs les plus importants de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Si les joueurs de Paulo Fonseca ont réussi а s’imposer face au Paris Saint-Germain (1-2) il y a quelques semaines, la réception du Stade Rennais s’annonce encore plus décisive dans la course au podium de Ligue 1. Face à un concurrent direct pour le top 3, l’OL devra faire preuve de solidité et de confiance pour prendre le dessus sur une équipe rennaise particulièrement solide.

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L’enjeu est clair, entre un rapprochement vers la Ligue des champions ou un recul au classement, les Lyonnais jouent gros. Les Bretons pointent actuellement à la cinquième place avec 56 points, juste derrière Lyon.

En cas de succès, les hommes de Paulo Fonseca prendraient une avance précieuse, portant leur total а 60 points et creusant un écart de quatre unités sur leur adversaire du soir. La mission est donc simple pour les Lyonnais : s’imposer contre Rennes ce soir. Et les Gones peuvent compter sur un groupe renforcé pour cette rencontre.

Fofana et Nuamah de retour dans le groupe de Lyon

L’OL enregistre deux retours majeurs pour la réception du Stade Rennais. Blessé à la cheville droite le 26 octobre passé, de retour à la mi-mars avant de repasser sur le billard, Malick Fofana a été convoqué dans le groupe de Paulo Fonseca. L’entraîneur lyonnais a aussi décidé de s’appuyer sur un autre ailier longtemps absent.

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Un an et un mois après sa blessure au genou gauche, Ernest Nuamah, embêté ensuite par plusieurs contre-temps dans son processus de convalescence, aperçoit enfin la lumière avec sa première apparition de la saison dans le groupe lyonnais.

Le groupe

Gardiens : Greif, Descamps, Diarra

Défenseurs : Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles

Milieux : Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey

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Attaquants : Karabec, Endrick, Sulc, Fofana, Moreira, Nuamah, Yaremchuk.