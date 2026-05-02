Mercato OL :  15 buts, un autre phénomène se rapproche de Lyon

La direction de l’OL se lance sur un serial buteur en Allemagne pour le prochain mercato estival. Les Gones préparent une offre pour le Suédois.

Mercato OL : Lyon vise un buteur suédois

Lyon tient sa nouvelle cible offensive. Ce n’est pas la star que tout le monde attendait, mais son profil captive déjà la cellule de recrutement de l’OL. Isac Lidberg entre dans le viseur des Gones.

Troisième de Ligue 1 après 31 journées, l’Olympique Lyonnais livre une bataille féroce contre Lille et Rennes pour accrocher le podium. Cette lutte pour l’Europe n’empêche pas les dirigeants de préparer l’avenir. Le club cible certains cracks cet été. Pour renforcer une attaque parfois en manque de souffle, les recruteurs explorent certaines pistes.

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Selon les révélations de Sky Allemagne, le choix de Lyon se porterait sur Isac Lidberg. Cet attaquant de 27 ans brille actuellement en deuxième division allemande sous le maillot de Darmstadt. Le Suédois affiche des statistiques solides. Avec 15 buts et 3 passes décisives en 30 matchs cette saison, le natif de Stockholm prouve son efficacité devant les filets. Les émissaires lyonnais l’ont d’ailleurs observé à plusieurs reprises. Ils apprécient sa régularité.

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Le dossier semble financièrement abordable. Bien que lié à Darmstadt jusqu’en juin 2027, le joueur dispose d’une valeur marchande estimée à 5 millions d’euros. Une somme raisonnable pour un club en quête de renforts ciblés. Lyon accélère désormais sur cette piste scandinave pour dynamiser son secteur offensif dès la saison prochaine.