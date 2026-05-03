Mercato PSG : Luis Campos sur une incroyable piste en Italie

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, serait sur une incroyable piste du côté de l’Italie pour le prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Changement de cap au PSG ?

Depuis l’avènement de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG est passé dans une autre dimension. Le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la fin des recrutements « bling bling ». Désormais, le club de la capitale est tourné vers le recrutement de talents prometteurs.

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Ainsi, de nombreux jeunes ont signé au PSG ces dernières années comme Bradley Barcola, Joao Neves, Désiré Doué, Renato Marin et Dro Fernandez. Mais avec les noms évoqués ces dernières semaines, le Paris SG pourrait avoir évolué dans sa réflexion pour le prochain mercato. En effet, pour donner encore plus de tonus à son attaque, le PSG serait parmi les clubs intéressés par Harry Kane.

À un an de la fin de son contrat, la star anglaise de 32 ans n’a toujours pas prolongé et Luis Enrique serait enchanté à l’idée de l’intégrer dans son groupe. Outre ce dossier, Luis Campos est encore annoncé sur une piste menant à un autre vétéran européen.

Hakan Calhanoglu pour renforcer le milieu du Paris SG ?

En corse pour remporter sa deuxième Ligue des Champions après le sacre de l’an passé face à l’Inter Milan, le PSG souhaite continuer à améliorer son effectif. Luis Enrique veut faire évoluer son équipe afin de coller toujours plus à ses choix tactiques. Dans cette optique, un cadre de l’Inter Milan serait dans le viseur du Paris Saint-Germain : Hakan Calhanoglu.

En effet, selon le journaliste Claudio Galuppi, les Parisiens s’intéressent de très près au maître à jouer de l’Inter, alors que ce dernier va entrer dans la dernière année de son contrat. « D’après nos informations, le PSG aurait jeté son dévolu sur le milieu de terrain turc et envisagerait de faire une offre aux Nerazzurri à la fin du championnat actuel afin de s’assurer les services de Calhanoglu », précise le spécialiste de CalcioMercato.

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Pour Cesc Fabregas, entraîneur de Cômes, l’international turc est un véritable artiste au milieu de terrain. « Il n’existe pas beaucoup de joueurs comme Calhanoglu. Je l’admire. Chaque fois que nous jouons contre l’Inter, je m’inquiète toujours de savoir s’il est titulaire ou non. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il évolue à un niveau incroyable ; il construit tout le jeu de son équipe », a récemment déclaré le technicien espagnol en conférence de presse.

À 32 ans, Hakan Calhanoglu sort d’une saison compliquée avec le club italien en raison d’un problème au mollet, mais il a contribué au nouveau Scudetto que les Nerazzurri s’apprêtent à remporter. L’Inter aimerait bien lui faire signer une prolongation, mais la concurrence du Paris Saint-Germain, Galatasaray et de plusieurs clubs de Premier League peut compliquer le dossier, puisque le joueur pourrait se montrer gourmand.

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Évalué à seulement 18 millions d’euros par Transfermarkt, Hakan Calhanoglu serait forcément une excellente affaire pour le Paris SG si Luis Campos et Luis Enrique parviennent à le convaincre de quitter la Serie A pour la Ligue 1.