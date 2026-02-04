Mercato PSG : Une nouvelle offre tombe pour Fabián Ruiz

Un gros départ se précise au PSG pour le prochain mercato estival. Fabián Ruiz pourrait prendre la direction de l’Italie.

Mercato PSG : Fabián Ruiz vers la Serie A ?

Fabián Ruiz quittera-t-il la capitale française lors du prochain mercato estival ? Selon Fichajes, l’Inter Milan est chaud pour s’offrir le milieu de terrain du PSG. L’international espagnol n’a pas encore entamé de pourparlers pour parapher un nouveau bail. Cette situation pousse les dirigeants intéristes à flairer le coup. Le club italien veut muscler un entrejeu déjà performant, porté par Nicolò Barella et Hakan Çalhanoğlu.

Le choix de Fabián Ruiz ne relève pas du hasard. Ses solides performances et sa parfaite connaissance de la Serie A acquise durant ses années fastes au Napoli sont des atouts majeurs. Le milieu espagnol possède le profil idoine pour s’insérer rapidement dans les schémas tactiques de l’Inter.

Du côté du PSG, l’heure semble être au renouvellement malgré la réussite sportive de la saison passée. La direction parisienne souhaite rajeunir l’effectif et semble vouloir construire son futur autour de talents comme Vitinha et João Neves. Fabián Ruiz pourrait donc quitter le club de la capitale à la fin de cette saison. Sur Transfertmarkt, il vaut 40 millions d’euros.

