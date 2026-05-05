Stade Rennais : Vers un revirement inattendu avant l’OM ?

‎Le Stade Rennais FC joue une partie discrète mais capitale hors des pelouses, autour du dossier disciplinaire de Brice Samba. Le gardien breton risque une suspension avant le choc contre l’OM, mais une contestation officielle pourrait tout remettre en cause.

‎Stade Rennais : Le carton jaune de trop pour Samba

‎Le Stade Rennais FC a officiellement saisi la commission de discipline de la LFP, selon L’Equipe, après la rencontre perdue contre l’Olympique Lyonnais (4-2). En cause : un avertissement infligé à Brice Samba à la 40e minute, jugé contestable par le club. ‎Sur l’action litigieuse, Rennes estime que la faute initiale revient à Mousa Al-Tamari, et non au gardien.

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Une nuance décisive, puisque ce carton entraîne une suspension pour accumulation et priverait Samba du déplacement au Vélodrome. ‎Avec cinq avertissements cumulés, Brice Samba est officiellement suspendu en l’état actuel du dossier pour la dernière journée face à l’Olympique de Marseille. Une absence lourde de conséquences pour un SRFC encore en quête de stabilité et en route pour une place européenne.

‎‎La LFP en arbitre d’un sprint final sous pression

En cas de confirmation de la suspension de Brice Samba, Mathys Silistrie pourrait être propulsé titulaire dans un match sous haute tension au Stade Vélodrome, où chaque détail compte. ‎La commission de discipline doit trancher rapidement.

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Le Stade Rennais espère une correction d’un acte jugé “mal attribué”, mais la décision reste incertaine. ‎Dans cette fin de saison où chaque détail pèse une qualification européenne, le Stade Rennais découvre qu’un simple carton peut parfois valoir un match entier.