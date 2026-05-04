‎OM-Stade Rennais : C’est confirmé pour un premier gros forfait

‎L’OM donne rendez-vous au Stade Rennais au Vélodrome pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Avant ce choc, le SRFC encaisse un coup dur majeur avec le forfait annoncé de Brice Samba, suspendu.

OM-Stade Rennais : Un carton de trop qui change tout pour Brice Samba

‎Le scénario est presque cruel. Face à l’OL, Brice Samba a vécu un match à double visage : impliqué dans l’action mais sanctionné lourdement. Une faute dans la surface, un penalty concédé, et surtout un cinquième carton jaune synonyme de suspension automatique. ‎À la 40e minute, le gardien rennais percute Moreira dans une action litigieuse. L’arbitre valide le penalty après vérification, transformé par Tolisso.

Lire aussi : Le RC Lens, l’OM et le SRFC luttent pour un crack de Lorient

Sur le terrain, le mal est déjà fait. En coulisses, la sanction tombe comme une sentence. ‎Pour Franck Haise, le constat est amer. « On jouera vraisemblablement sans Brice ce dernier match de L1 », reconnaît-il, sans cacher une forme d’agacement contenue. ‎L’entraîneur évoque également une décision arbitrale discutée. Les images montrent un contact multiple, ce qui alimente encore un peu plus la frustration côté breton. Mais le règlement est implacable : accumulation, suspension, absence.

Rennes perd son pilier au pire moment

‎Cette absence tombe au moment le plus critique de la saison. Le Stade Rennais joue encore une qualification européenne, avec seulement trois points d’écart sur plusieurs concurrents directs. ‎Et dans ce genre de match, un gardien n’est pas un détail. C’est un repère, une assurance, une voix. Sans Samba, le Stade Rennais devra s’appuyer sur une solution de remplacement déjà testée cette saison mais rarement dans un contexte aussi explosif.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Nouvelles offres XXL pour Esteban Lepaul

À voir

‎Mercato PSG : Incroyable ! Bradley Barcola s’en va

Mercato Stade Rennais : C’est fait ! Un jeune talent signe !

Même sans l’international français, le SRFC peut survivre à Marseille, mais avec un risque défensif nettement accru dans un match à forte intensité. L’ancien du RC Lens n’avait manqué qu’un seul match cette saison avant cette suspension, preuve de son rôle central dans la stabilité défensive rennaise. ‎Dans ce type de fin de saison, un gardien n’est pas seulement un dernier rempart. C’est un gestionnaire de pression.