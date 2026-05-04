Mercato Stade Rennais : Une offre dingue tombe pour Szymanski

Sebastian Szymanski est chaud pour quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Un géant turc veut passer à l’attaque.

Mercato Stade Rennais : Sebastian Szymanski vers la Turquie ?

L’aventure de Sebastian Szymanski au Stade Rennais pourrait tourner court. À peine arrivé en Bretagne cet hiver, le milieu polonais se retrouve déjà au centre des rumeurs de transfert vers Galatasaray. Ses représentants auraient eux-mêmes contacté le club stambouliote pour faciliter un départ estival.

C’est le média turc Sabah qui a révélé l’information. Galatasaray cherche activement un meneur de jeu. Les agents de Szymanski ont sauté sur l’occasion en soumettant son profil au leader de la Süper Lig. Si les dirigeants turcs acceptent, le transfert pourrait se conclure rapidement cet été. Le scénario surprend. Rappelons que le joueur de 26 ans a quitté Fenerbahçe pour Rennes il y a seulement six mois, contre un chèque de 9,5 millions d’euros.

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Son intégration en France semble réussie. Franck Haise l’utilise régulièrement dans sa rotation offensive. Avec 15 matchs disputés et 4 actions décisives, le Polonais a montré sa grande forme sur le terrain. Mais alors, pourquoi vouloir partir ? Plusieurs hypothèses circulent. Il viserait notamment la Ligue des Champions. Galatasaray est bien placé pour disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

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Le club stambouliote n’a pas encore tranché. La direction laisse le dernier mot à l’entraîneur, Okan Buruk. Ce dernier connaît bien le profil du joueur, qu’il convoitait déjà il y a trois ans. Reste à savoir si le Stade Rennais acceptera de libérer un talent sous contrat jusqu’en 2029. Le dossier s’annonce complexe. Mais une offre stratosphérique pourrait faire plier les pensionnaires du Roazhon Park.