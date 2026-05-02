Mercato Stade Rennais : Nouvelles offres XXL pour Esteban Lepaul

Le Stade Rennais est en danger pour son meilleur buteur de la saison, Esteban Lepaul. De nombreux cadors européens mettent la pression pour le recruter.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul va-t-il rester à Rennes ?

L’Europe s’arrache la nouvelle terreur des surfaces bretonnes. Esteban Lepaul, véritable révélation de cette saison 2025-2026 du Stade Rennais, affole désormais les compteurs et attire les recruteurs. Arrivé d’Angers pour 13,5 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant s’est métamorphosé sous la houlette de Franck Haise.

Les chiffres donnent le tournis. Le natif d’Auxerre domine le classement des buteurs du championnat avec 18 réalisations en 31 rencontres. Il devance des stars établies comme Mason Greenwood. Cette ascension place le Stade Rennais dans une position un peu compliquée. Comment conserver un tel phénomène au prochain mercato ?

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Le PSG et Monaco surveillent la situation de près. À Paris, on voit en lui le remplaçant idéal d’un Gonçalo Ramos sur le départ. Sur le Rocher, son profil séduit les dirigeants monégasques. Malgré cet intérêt, aucun contact formel n’existe pour l’instant avec l’entourage du joueur. Le danger vient d’ailleurs. Selon l’expert Ekrem Konur, le Milan AC et l’Inter Milan veulent passer à l’action. Les deux ogres de la Serie A apprécient son efficacité clinique et son potentiel de développement encore immense.

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Pour ces clubs, recruter Lepaul en 2026 représente un coup majeur. Le joueur est lié à Rennes jusqu’en juin 2029. Le club breton exige entre 35 et 40 millions d’euros. Le coach rennais, Franck Haise ne veut pas que Esteban Lepaul quitte le club. Les cadors européens pourraient dégainer une offre stratosphérique et déloger le buteur cet été.