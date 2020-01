OL - Coupe de la Ligue : Lyon en finale, Rudi Garcia s’enflamme

L’ OL a éliminé le LOSC en demi-finale de la Coupe de la Ligue (CDL), à l’issue des tirs au but. Rudi Garcia se réjouit de la qualification en finale, même si la manière n’y était pas forcément !

CDL : Rudi Garcia savoure la qualification de l' OL en finale

L’ OL a finalement éliminé le LOSC, dans l’épreuve des tirs au but, après s'être neutralisé (2-2) en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Renato Sanches avait ouvert le score rapidement (0-1, 13e), mais Lyon avait immédiatement réagi par Moussa Dembélé sur penalty (1-1, 17e). L’équipe de Rudi Garcia avait même pris l’avantage grâce à un but de Houssem Aoaur (2-1, 85e). Cependant, les protégés de Christophe Galtier avaient rétabli la parité dans le temps additionnel également sur penalty (2-2, 90e+3).

Finalement, les Gones ont été plus adroits que les Dogues lors des tirs au but. Renato Sanches et Jonathan Bamba ont échoué pour le LOSC, tandis que l’ OL a réussi ses quatre tirs au but. À la grande joie de Rudi Garcia. « On est satisfait », a-t-il lâché.

« J’ai beaucoup aimé la communion des supporters et des joueurs à la fin du match. Je suis ravi pour nos supporters, les joueurs et les dirigeants », a déclaré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, ensuite. « Ce qui compte, ce n’est pas forcément d’être bon, mais d‘être qualifié. Tout le monde mérite cette finale », s’est réjoui Rudi Garcia.

L’ OL connaitra son adversaire en finale, ce mercredi soir. Ce sera le Stade de Reims ou le PSG qui s’affrontent dans l’autre demi-finale, dès 21h, au Stade Auguste Delaune. « On n’a rien gagné, maintenant il faudra voir contre qui on joue », a indiqué le coach du club rhodanien.

Rudi Garcia félicite Ciprian Tatarusanu décisif

Désigné pour jouer en Coupe de la Ligue, Ciprian Tatarusanu était titulaire contre Lille OSC, en demi-finale. Et le deuxième gardien de but de l’ OL a assuré. Il a certes encaissé deux buts dans le jeu, mais il a été décisif lors des tirs au but. Il a en effet détourné le premier tir de Lille, frappé par Jonathan Bamba. Et par la suite, Renato Sanches, le 5e tireur lillois n’a pas cadré son tir.

De ce fait, l’ OL qui a réussi ses 4 premiers tirs n’a pas eu besoin d’exécuter son dernier tir. « Tata Tatarusanu nous a sorti le premier tir au but et on a fait la course en tête. Certains disent que c’est la loterie, mais je pense que c’est un exercice technique. L’osmose entre nos gardiens à l’entrainement a montré qu’ils pouvaient tous nous aider à avoir de bons résultats », a apprécié Rudi Garcia.

Rappelons que l’ OL est en finale de la coupe de la Ligue, six ans après celle perdue contre le PSG (2-1) en 2014. La finale de cette dernière édition de la Coupe de la Ligue se jouera au Stade de France, le samedi 4 avril prochain ! La compétition sera suspendue pour un temps selon la LFP.