Juventus - Coronavirus : Cristiano Ronaldo bloqué au Portugal

Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus. Par conséquent, le club turinois et Cristiano Ronaldo, qui se trouve actuellement au Portugal, vont être mis en quarantaine.

Cristiano Ronaldo, à quand le retour à Turin ?

Hier mercredi, alors que le Paris Saint-Germain fêtait sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la Juventus recevait une terrible nouvelle. Le défenseur Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus. Une terrible nouvelle qui chamboule la seconde partie de saison de la Juventus.

Il se trouve que la star de l'équipe turinoise, Cristiano Ronaldo, était à Funchal en visite chez sa mère lorsque son coéquipier Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus. C’est pourquoi Sports Mediaset annonce que CR7 devrait passer la période de quarantaine au Portugal. Les vols en direction de l’Italie étant suspendus, et son équipe étant mise en quarantaine, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retourner à Turin de sitôt.

À noter que l'UEFA a annoncé que les rencontres Inter Milan-Getafe et Séville-AS Rome comptant pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa, et qui devaient se dérouler ce jeudi, ont été ajournées en raison de la propogation du coronavirus et seront reprogrammées à une date qui n'a pas encore été transmise.