Inter Milan : Romelu Lukaku aurait pu signer à la Juventus !

Joueur de l'Inter Milan depuis l'été dernier après de nombreuses saison passées en Premier League, Romelu Lukaku fait le bonheur de son nouveau club. Son agent est revenu sur son choix de rejoindre le club italien il y a quelques mois.

Romelu Lukaku est l'un des moteurs de la belle saison réalisée par l'Inter Milan. Troisième de Serie A au moment où le Championnat a dû être arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, le club nerazzurro, qui a cependant perdu le contact avec la Juventus Turin et la Lazio Rome avant la pause forcée, est en train de redevenir un grand d'Italie après avoir connu plusieurs saisons quelque peu décevantes.

Et l'Inter doit une grande partie de sa résurrection à son duo d'attaque flamboyant composé de Lautaro Martinez et de Romelu Lukaku. Très complémentaires, les deux joueurs font souffrir l'ensemble des défenses du Championnat d'Italie en cet exercice 2019-2020.

Arrivé l'été dernier en provenance de Manchester United, Lukaku a déjà inscrit 23 buts toutes compétitions confondues - 17 en Championnat, 2 en Ligue des Champions, 2 en Ligue Europa et 2 en Coupe d'Italie - avec sa nouvelle formation, ce qui le place tout proche de son record personnel sur une saison (27 buts en 2017-2018).

Ravis de l'intégration et de l'efficacité de leur nouvel attaquant, les supporters de l'Inter auraient pourtant bien pu ne jamais s'enflammer pour le buteur belge puisque Frederico Pastorello, l'agent de celui-ci, vient de révéler que son "client" aurait tout aussi bien pu s'engager avec la Juventus Turin, l'ennemi juré du club milanais.

"La Juve est le meilleur club d'Italie au niveau de l'organisation et du palmarès, mais l'arrivée à l'Inter de Romelu a représenté un tournant pour entamer un nouveau chapitre. Et ça, c'est une chose qu'il a immédiatement perçue. La Juve a fait un travail incroyable pour le recruter, mais il se sentait plus désiré par l'Inter. Il a immédiatement remarqué la plus grande chaleur des fans de Nerazzurri. Et s'il est Interiste aujourd'hui, c'est aussi dû en partie à l'échec des négociations entre Manchester United et Paulo Dybala", a expliqué l'agent de l'international belge (84 sélections, 52 buts) à Sky Sport.