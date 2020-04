OM : Frank McCourt, les nouvelles sur la vente de l’OM

Selon Mohamed Bouhafsi dans le Talk Show du Phocéen, Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM, dont la situation économique pourrait s’améliorer à court terme.

Frank McCourt, pas de vente de l’OM à l’ordre du jour

Après un investissement colossal de plus de 200 millions d’euros par Frank McCourt depuis son arrivée en octobre 2016, l’OM n’a toujours pas remporté le moindre titre et le déficit budgétaire du club augmente à chaque saison. Les rumeurs ont fait croire que l’Américain était désormais déçu et envisageait de vendre l’Olympique de Marseille.

Mais Mohamed Bouhafsi martèle qu’il s’agit de rumeurs infondées et qu’ « il n’y a aucune théorie de vente dans les tuyaux, dans les dossiers de l’OM, dans le bureau de Franck McCourt... il n’y a aucune hypothèse de vente de l'OM, c’est complètement bidon ». Le journaliste de RMC ajoute que la situation économique de l’OM pourrait même s’améliorer rapidement. Il suffit de « se qualifier la saison prochaine en Ligue des Champions, la jouer et la jouer l’année suivante aussi ».

Selon le confrère, ces informations qui évoquent une vente imminente du club sont de nature à inquiéter les supporters et doivent cesser, car dans le fond, la situation du club olympien n’est pas aussi catastrophique que ça. « Il faut arrêter de paniquer les gens », a donc conseillé le journaliste avant d’assurer qu' « en cas de qualification pour la C1 et en cas d’une belle vente, l’OM pourra repartir, non pas tranquillement, mais plus sereinement en tout cas ».