OM : Les supporters phocéens rassurent Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, a échangé avec les supporters par visioconférence. Les fans de l’Olympique de Marseille semblent avoir accepté l’idée d’un huis-clos en cas de reprise de la saison.

Un échange apaisé entre Eyraud et les supporters

Jacques-Henri Eyraud a fait le point de la situation avec les supporters marseillais par visioconférence. Selon RMC Sport, le président de l’OM n’a pas caché que la situation financière du club s’est aggravée avec la crise sanitaire. Le dirigeant olympien a déclaré être en faveur d’une reprise du championnat et a même estimé que l’ « idéal » serait de retourner à l’entraînement le 11 mai et à la compétition à la mi-juin. Pour le début de la prochaine saison, le président phocéen envisage la date du 23 août.

Mais le détail le plus important de la réunion entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters a concerné un éventuel huis-clos en cas de reprise du championnat. Le président de l’OM souhaiterait que les supporters puissent suivre les matches dans les tribunes, mais il craint que ce ne soit pas possible. « On préfère que vous soyez là, c'est dur pour vous, un crève-coeur pour tous », a-t-il déploré. En réponse à un possible huis-clos, les responsables des groupes de supporters auraient compris la nécessité d’une telle mesure face aux ravages du Covid-19.