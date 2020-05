OL Mercato : Grégory Coupet quitte le club, direction Dijon !

Un peu plus de deux ans après sa prise de fonction en tant qu'entraîneur des gardiens, Grégory Coupet va quitter l'OL et va rejoindre le Dijon FCO. Le club lui-même l'a annoncé sur son site internet.

Pas prolongé à Lyon, Grégory Coupet file à Dijon !

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais et sans offre de prolongation sur le bureau, Grégory Coupet, légendaire gardien et actuel entraîneur des joueurs de ce poste, va quitter le club. "Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction" a-t-il indiqué qur son compte Twitter. L'international français (34 sélections) s'est engagé au Dijon FCO, il succède ainsi à Laurent Weber. Derrière tout ça, un homme est à la baguette en la personne de Peguy Luyindula, le nouveau directeur sportif dijonnais. Sa présence et son discours auraient convaincu le natif du Puy-en-Velay de venir "participer à l’évolution de ce club qui a déjà de beaux projets pour l’avenir, à l’image du futur centre d’entraînement" a confié le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'OL (519 matchs).

Grégory Coupet va signer un contrat de 2 ans avec le club bourguignon, pour la plus grande joie de son président, Olivier Delcourt : "C'est avec un grand plaisir et beaucoup de fierté que nous accueillons un entraîneur doté d’une telle expérience. Grégory est un grand professionnel, qui pourra partager son immense vécu au plus haut niveau. Au-delà de ses compétences footballistiques, j’ai été séduit par ses valeurs humaines, en phase avec la philosophie du DFCO." À Dijon, Grégory Coupet aura la chance d'avoir sous ses ordres Alfred Gomis, gardien n°1 de la sélection sénégalaise, et pour l'instant Runar Alex Runarsson, gardien n°2 de la sélection islandaise.