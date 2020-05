Premier League : Covid-19, N’Golo Kanté a peur de la reprise

Le Covid-19 est assurément une maladie dangereuse. Même un extraterrestre comme N’Golo Kanté peut en témoigner. Selon son coéquipier, Willy Caballero, le champion du monde français aurait ressenti des symptômes du coronavirus pendant la période de confinement.

Kanté contrôlé négatif au Covid-19

Si les joueurs de Chelsea ont retrouvé le chemin de l’entraînement, N’Golo Kanté a été dispensé par la direction du club anglais. Comme l’a confié le gardien Willy Caballero, coéquipier du milieu des Bleus, dans un entretien accordé à TNT Sports, N’golo Kanté aurait des craintes sur son état de santé, malgré le fait d'avoir été testé négatif au coronavirus. Des craintes liées aux mesures de sécurité mises en place par la Premier League pour la reprise de la compétition, mais aussi à des symptômes similaires avec ceux du Covid-19 qui sont apparus durant le confinement.

"Des symptômes qui lui ont donné peur"

"C’est très incompréhensible. Il a été testé négatif au Covid-19 mais il a passé un mauvais moment durant la quarantaine avec des symptômes du virus qui lui ont donné cette peur", a confié le portier de Chelsea à la chaine de télévision argentine. "Nous le respectons et nous l’attendrons jusqu’au moment où il se sentira à l’aise car la vérité est que pour faire ce que nous faisons, il faut se sentir bien et en confiance. N’Golo est une personne très humble et très travailleuse qui a toujours le sourire et il doit avoir ses raisons pour faire ce qu’il fait".

Outre N'Golo Kanté, de nombreuses voix s'élèvent Outre-Manche pour faire part de leurs doutes quant à la reprise du championnat d’Angleterre.