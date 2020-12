FC Nantes Mercato : Waldemar Kita confirme pour Laurent Blanc

Publié le 13 décembre 2020 à 12:14

Un temps annoncé au FC Nantes pour prendre la succession de Christian Gourcuff, Laurent Blanc a donné sa réponse aux FCN. Le président du club confirme un échange avec le technicien passé par le PSG...

FC Nantes : Kita a bien appelé Laurent Blanc

Suite au limogeage de Christian Gourcuff après la lourde déconvenue face à Starsbourg (0-4) le week-end dernier, Waldemar Kita s'active pour trouver le successeur de l'entraîneur finistérien. L'homme d'affaires franco-polonais, dans une interview à Presse Océan, a confirmé avoir appelé Laurent Blanc, sans que leur échange ne soit concluant quant au poste d'entraîneur du FC Nantes. « C'était plus une discussion philosophique, stratégique, sur l'évolution du football. C'était très instructif, mais ça s'arrête là » a confié le président nantais au quotidien local. Laurent Blanc, lui, pourrait être tenté par une expérience exotique. Laurent Blanc n'a plus entraîné depuis son passage sur le banc du PSG. Le technicien de 55 ans attend un projet ambitieux qui tarde à s'offrir à lui.

En attendant, Collot !

En attendant l'arrivée du successeur de Christian Gourcuff, Patrick Collot, l'ex-adjoint du natif d'Hanvec, assurera l'intérim. Cet après-midi, c'est lui qui s'assiéra sur le banc nantais pour la rencontre face à Dijon (15 h). Les Canaris (13 points obtenus en autant de matchs) visent absolument une victoire pour s'écarter de la zone rouge et recoller au peloton de milieu de tableau. En revanche, un nouveau revers face à la lanterne rouge dijonnaise tirerait toutes les sonnettes d'alarme et le FC Nantes s'approcherait alors dangereusement de la place de barragiste. Depuis le succès face au FC Lorient le 8 novembre dernier, le FCN alterne défaites et matchs nuls sur ses 4 derniers matchs. L'équipe entraînée il y a encore peu par Christian Gourcuff avait matchs nuls (1-1) face à Metz et Lens avant de tomber (3-1) contre l'OM et Strasbourg (0-4).













Par Clément