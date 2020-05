OM : Olivier Pickeu bientôt nommé directeur du football ?

Andoni Zubizarreta licencié, l’OM recherche désormais un directeur du football. Olivier Pickeu, ancien manager du SCO Angers, pourrait être l’heureux élu des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Directeur du football, Olivier Pickeu en pole position ?

Andoni Zubizarreta était directeur sportif de l’OM (octobre 2016 - mai 2020). Afin de combler le vide laissé par le départ du responsable espagnol, l’Olympique de Marseille ne vise pas exactement un nouveau directeur sportif, mais un directeur du football. Pour trouver l’oiseau rare, les dirigeants marseillais se sont tournés vers un cabinet de chasseurs de têtes new-yorkais. Plusieurs candidats seraient attirés par le poste, mais seul le nom d’ Olivier Pickeu a filtré pour l’instant. Selon La Provence, celui qui a servi le SCO Angers pendant 14 années avant d’être limogé en avril dernier, se sent plutôt attiré par l’AS Monaco. Mais un proche de l’homme de 50 ans estime qu’il serait une bonne pioche pour l’écurie phocéenne. Selon son ex-collaborateur, Olivier Pickeu est « l'homme idoine pour l'OM, l'homme de la situation ». Le proche ajoute que l’ancien Angevin est « un gros bosseur, un homme de réseaux très influent, un winner, un homme courageux qui n'a pas peur d'affronter les tempêtes, un homme qui défend ses joueurs et son staff contre vents et marées, un trader extraordinaire qui a fait gagner des millions à Angers ».

Quel profil pour le futur directeur du football ?

Jacques-Henri Eyraud s’est longuement exprimé sur LinkedIn dimanche dernier. Le président de l’Olympique de Marseille en a profité pour évoquer le profil recherché pour le futur directeur sportif. Le dirigeant marseillais cherche un collaborateur qui « se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés ». Jacques-Henri Eyraud a ajouté que ce « "Head of Football" est plus qu’un directeur sportif » et devra être « un support décisif pour le coach » qu’il « doit placer dans les meilleures conditions de réussite... »