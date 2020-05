OM Mercato : Andoni Zubizarreta limogé à Marseille. Off !

Andoni Zubizarreta n’est plus directeur sportif de l’ Olympique de Marseille (OM). L’ancien gardien de but espagnol quitte le club phocéen dès ce jeudi après l’annonce officielle de cette décision par le club.

Andoni Zubizarreta officiellement limogé par l' OM

Le départ d’ Andoni Zubizarreta de la direction sportive de l’ OM était dans les tuyaux. Elle est désormais confirmée par le club. « À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta », annonce le site internet du club phocéen.

Andoni Zubizarreta a lui-même confirmé son départ en affirmant : «Je veux remercier Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia pour leur confiance en moi. Participer à un projet aussi important que celui de l’OM a été une immense joie. Merci à André Villas Boas de m’avoir régalé dans le foot et de m’avoir fait découvrir un vrai ami. Merci à tout le staff sportif avec Albert Valentin en première ligne pour votre professionnalisme et fierté. »

Le propriétaire de l' OM, Frank McCourt a lui aussi prononcé quelques mots pour le départ de l'ancien portier du FC Barcelone devenu directeur sportif à sa reprise du club. «Je tiens à remercier Andoni (Zubizarreta) pour tout ce qu'il a accompli pour le club depuis 4 ans. Andoni est un remarquable professionnel, qui a toute mon estime et je lui souhaite le meilleur pour la suite.», a confié l'homme d'affaires americain.

Avec le départ du directeur sportif, une grosse incertitude plane désormais à l' Olympique de Marseille. L'avenir du coach André Villas-Boas, très attaché à l'ex-dirigeant sportif, devient aussi incertain. Des informations d'une menace du portugai de quitter le club en cas de départ d' Andoni Zubizarreta avaient déjà circulé. Maintenant que ce limogeage de l'espagnol est officielle, il pourrait claquer la porte à son tour si les moyens à sa disposition pour la saison prochaine en Ligue des Champions s'averaient insuffisants.