Premier League : Reprise le 17 juin avec un choc en ouverture !

Les clubs de Premier League auraient trouvé un accord pour la reprise du championnat. Celle-ci pourrait avoir lieu le 17 juin, avec deux matchs préalablement reportés.

Reprise de la Premier League, Manchester City - Arsenal dès le 17 juin ?

Aujourd'hui, les principaux médias anglais (BBC, The Independant, The Telegraph) détiennent une excellent nouvelle. Les 20 clubs de Premier League se seraient réunis et auraient choisi la date du 17 juin pour un retour de la compétition. Des annonces officielles sont tout de même attendues. Selon leurs informations, deux matchs pourraient avoir lieu ce 17 juin, ceux qui ont été annulés en raison de la finale de la Carabao Cup entre Aston Villa et Manchester City (1-2), le 1er mars. Ainsi, Sheffield United pourrait se déplacer à Villa Park. Cette reprise serait également marquée par le choc entre les Citizens et Arsenal à l'Etihad Stadium.

Enfin, une autre affiche de très haut niveau devrait avoir lieu dans la foulée. Tottenham pourrait recevoir Manchester United le 19 juin, puis tous les autres clubs effectueront leur reprise à partir du 20 juin. Cette date aurait été évoquée au cours d'une conférence ce jeudi, précise The Independent, et une majorité de clubs aurait donné son accord. Le quotidien ajoute qu'une série de détails quant à l'organisation des matchs doivent encore être réglés. Les équipes de Premier League ont déjà repris l'entraînement la semaine dernière.