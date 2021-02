ASSE : L’équipe de Puel en sursis avant d’affronter le SRFC

Publié le 13 février 2021 à 11:00

L'ASSE se déplace au Roazhon Park, dimanche (15h) pour affronter le Stade Rennais. Mais un gros danger plane sur ce match de la 25e journée de Ligue 1. Et pour cause, une grosse suspicion de covid-19 sur l’équipe de l’A Saint-Étienne existe.

ASSE : suspicion de covid-19 parmi les Verts

L’élimination de l'ASSE de la coupe de France a laissé des traces. Claude Puel n’était pas du tout content de son équipe, finaliste de l’édition 2020 et éliminée en 32e de finale. « C'est une grosse déception, ça ne fait pas plaisir de se faire éliminer d'entrée. Ça fait mal… », avait-il confié. Mais ce n’est pas tout, les joueurs stéphanois sont en sursis avant leur match contre le Stade rennais, dimanche. D’après les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, ils ont été exposés à une contamination au coronavirus, lors du match contre le FC Sochaux à Montbéliard.

Le média apprend en effet qu'un joueur sochalien (Alan Virginius) et deux membres du staff (Stéphane Mangione et Antoine Helterlin) ont été testés positifs, vendredi, alors qu’il ne présentait pas de symptômes, jeudi, lors du match contre l’AS Saint-Étienne. Contrairement à Virginius qui n’a pas pris part au match et n’était même pas sur le banc de touche, Stéphane Mangione et Antoine Helterlin étaient bien aux côtés des Lionceaux. La source croit voir que les Sochaliens ont été contaminés le vendredi 5 février, lors de leur match contre le FC Chambly en Ligue 2. Une équipe de l’Oise qui comptait 11 cas positifs au variant anglais du coronavirus.

Claude Puel retient son souffle

L'ASSE n’a pas encore dévoilé la liste des joueurs convoqués pour en découdre avec les Rennais, mais il ne serait pas surprenant si les Verts enregistrent des cas positifs à la covid-19, lors des derniers tests avant le match en Bretagne. Et ce serait un coup dur pour l'équipe de Claude Puel qui ne peut pas compter sur Mathieu Debuchy et Romain Hamouma blessés et absents contre le FC Sochaux en coupe. Notons que le coach de l'ASSE et le défenseur central Harold Moukoudi seront en conférence de presse, ce samedi à la mi-journée, pour évoquer le match contre le Stade Rennais.













Par ALEXIS