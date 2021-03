PSG : Sélection, les dessous du retour de Moise Kean à Paris

Publié le 24 mars 2021 à 14:15

Moise Kean, attaquant du PSG, ne jouera pas avec l’Italie lors des trois prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022. Il a été libéré ce mercredi par la Fédération italienne de football et il revient à Paris. Pour quelle raison ?

PSG : Moise Kean quitte la Nazionale et revient à Paris

Après la victoire du PSG sur l’OL (2-4), Moise Kean avait rejoint l’Italie, afin de répondre à la convocation du sélectionneur transalpin lors de la présente trêve internationale. L’équipe nationale italienne, dirigée par Roberto Mancini, affronte l’Irlande du Nord (jeudi), la Bulgarie (dimanche) et la Lituanie (le mercredi 31 mars). Mais ce sera finalement sans l’avant-centre des Parisiens, renvoyé dans son club. Dans un communiqué officiel, la fédération transalpine a donné la raison de l’exclusion de l’international de 21 ans. « Moise Bioty Kean a accusé un état de fatigue qui le rend indisponible pour les prochains matchs de l'équipe nationale contre l'Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie.Pour cette raison, Kean a été exclu de la liste de l'équipe Azzurri et ce matin il retournera dans son club, le Paris Saint-Germain », a justifié la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Touché par la covid il y a 3 semaines

Rappelons que le N°18 du PSG avait été testé positif à la covid, le mercredi 3 mars matin, soit quelques heures avant le match contre les Girondins à Bordeaux (0-1), lors de la 28e journée de Ligue 1. Mis à l’isolement immédiatement comme le recommande le protocole sanitaire, il avait rejoué deux semaines plus tard, contre le LOSC (3-0), en 8e de finale de la Coupe de France. Moise Kean avait manqué trois matchs, dont le 8e de finale retour de Ligue des champions, contre le FC Barcelone (1-1), au Parc des Princes. Après Lille OSC, le Ivoiro-Français avait enchainé contre l’Olympique Lyonnais, dimanche dernier. Titularisé en pointe de l’attaquant du PSG par Mauricio Pochettino, il avait joué 90 minutes avant de céder sa place à Julian Draxler, juste avant le temps additionnel.







Par ALEXIS