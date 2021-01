ASSE : Covid-19, l’AS Saint-Étienne confirme de nombreux cas

Publié le 15 janvier 2021 à 18:45

Les informations sur les cas de Covid-19 à l'ASSE sont désormais confirmées. L’AS Saint-Étienne a communiqué sur la situation sanitaire qui prévaut au sein de son effectif professionnel et de l’encadrement technique. Selon les informations d’Evect, cinq joueurs de l’ASSE sont déclarés positifs à la Covid-19.

ASSE : « Les tests PCR ont révélé de nombreux cas positifs »

À la suite des révélations du site web regroupant une communauté de supporters de l'ASSE, le club ligérien a publié un communiqué officiel confirmant plusieurs cas au coronavirus, sans donner le nombre ni les noms des joueurs et membres du staff technique concernés. « Les tests PCR effectués mardi et jeudi derniers ont révélé de nombreux cas positifs à la covid-19 parmi les joueurs et membres du staff du groupe professionnel. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur, les personnes concernées ont été isolées », a appris l’ASSE, ce vendredi.

L’équipe stéphanoise doit affronter le RC Strasbourg, dimanche (15h) au stade de la Meinau, lors de la 20e journée de Ligue 1. Mais le match est menacé de report à cause « de la circulation plus active du virus ». « De nouveaux examens seront pratiqués ce samedi avant le déplacement de l’équipe à Strasbourg afin de confirmer le maintien de son match de Ligue 1 Uber Eats », a précisé l'ASSE. Pour finir, la direction de Sainté assure que « toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises dans le strict respect du protocole d’organisation des rencontres de la Ligue de football professionnel (LFP) ».

Plusieurs absents à l'AS Saint-Étienne avant Strasbourg

Ces derniers jours, Zaydou Youssouf, Charles Abi et Denis Bouanga ont en effet contracté la Covid-19. Et ils étaient en sursis pour affronter le RC Strasbourg. Cela, en plus de Panagiotis Retsos touché aux adducteurs contre le Stade de Reims et resté au vestiaire après la pause, samedi dernier. Mais aussi de Wahbi Khazri blessé à la cuisse depuis décembre et Yvan Neyou. Selon Onze Mondial, Timothée Kolodziejczak est également parmi les joueurs atteint de coronavirus.













Par ALEXIS