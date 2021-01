ASSE : Puel dénonce le sale coup de Strasbourg et de la LFP

Publié le 19 janvier 2021 à 11:50

L'ASSE s'est inclinée sur la pelouse de la Meinau contre le RC Strasbourg (0-1), dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un match joué malgré un contexte très particulier du côté de l'AS Saint-Etienne, dont l'effectif et le staff ont été frappés par une vague de Covid-19. Mais la rencontre n'a pas été reportée, au grand dam de Claude Puel, qui s'étonne à raison des choix de la Ligue et regrette l'attitude du club alsacien.

L'ASSE aurait-elle dû jouer à Strasbourg ?

Claude Puel a tenu une conférence de presse à distance via l'outil Zoom. L'entraîneur de l'ASSE ne pouvait tenir un point avec les médias physiquement puisque touché par le Covid-19, comme une grosse partie du staff et des joueurs stéphanois. "Depuis le début de saison, nous avons détecté des cas isolés. Là, la situation est exceptionnelle, a fait remarquer le coach des Verts, dans des propos rapportés par Evect. Nous nous sommes adaptés heure par heure. Il était impossible de communiquer clairement, la situation changeait constamment." La situation, c'était la suivante : "Nous avions 18 éléments positifs, les autorités étaient au courant de notre situation. Il ne s'agit pas de football, on devait jouer coûte que coûte et suivre le règlement pour ne pas perdre le match."

Une situation très étonnante pour Claude Puel, mais également pour bon nombre d'observateurs, qui n'ont pas compris pourquoi le match contre le RC Strasbourg n'a pas été reporté, comme le furent RC Lens - FC Nantes ou encore OM - OGC Nice, entre autres matches de Ligue 1 décalés pour cause de cluster de coronavirus dans les effectifs de l'élite. "Le règlement est très explicite. On doit fournir une liste de 30 joueurs, sur cette liste, la compétition continue tant que nous n'avons pas 11 joueurs positifs. Ça ne prend pas en compte les joueurs blessés, nous avions 14 joueurs absents dimanche", constate Claude Puel. Ce dernier déplore également l'attitude de leur opposant alsacien : "On a même reçu un appel de notre adversaire pour jouer..." Un sacré manque de classe du côté du RCSA, qui va devoir maintenant espérer ne pas subir la même situation que l'ASSE pour ne pas que cet acte se retourne contre lui.

La situation pas vraiment meilleur contre l'OL...

Avec une AS Saint-Etienne dans le rouge, incompréhensible de ne pas avoir vu le match à Strasbourg reporté. Et l'ASSE devra jouer contre l'OL, dimanche (21h), à l'occasion du derby à Geoffroy-Guichard. "On a une semaine complètement dingue. Normalement on va devoir jouer ce match. Même si les joueurs ne sont pas opérationnels et avec un staff qui revient progressivement. Sur le prochain match face à Lyon, six joueurs ne seront pas disponibles. Quatre joueurs pourraient revenir dans le circuit réglementaire, avec une reprise d'entraînement la veille où le jour du match. C'est la problématique de notre semaine." Et Claude Puel doit aussi gérer avec son état de santé, car lui aussi a été testé positif. "Je suis fatigué mais ça va, je n'ai pas de symptôme. C'est une situation particulière de suivre un match à distance et d'initier les choses avec le staff sur place à Strasbourg. Tout est hors normes par rapport à cette situation." Comme les décisions de la LFP...













Par Matthieu