OGC Nice : Covid-19, le témoignage de Jordan Lotomba

Publié le 18 mars 2021 à 12:15

L'OGC Nice vit une saison difficile en Ligue 1, avec de nombreux cas de blessures, des clusters de Covid-19 et un changement d'entraîneur. Le Gym n'a pas été épargné par nombre des problèmes qui ont touché les équipes professionnelles cette saison et tente d'y faire face pour les derniers matches. Si le maintien n'est pas encore entériné, il se rapproche et sonnera comme un vrai ouf de soulagement, notamment pour Jordan Lotomba, qui a expliqué dans Nice Matin à quel point il avait pu souffrir des effets du nouveau coronavirus.

Jordan Lotomba et son calvaire avec le Covid-19

Touché par le Covid-19, le latéral droit Jordan Lotomba a raconté dans les colonnes du quotidien local son calvaire pour revenir au niveau. "J'ai vraiment souffert. J'ai été testé positif en sélection, se souvient le Suisse de 22 ans. Dans la foulée, j'ai eu les premiers symptômes. Je n'étais pas bien du tout. Je suis rentré de Bâle à Nice en voiture. Je ne pouvais pas prendre l'avion. À mon arrivée à Nice, je me suis retrouvé seul pendant onze jours, très affaibli. J'avais de la fièvre, plus de goût, plus d'odorat. J'avais également des vertiges. En fait, je pensais que j'avais toutes les maladies du monde. Je n'arrivais pas à garder les yeux en l'air. Physiquement, ça m'a tué. J'ai perdu un peu de poids. Je n'arrivais plus à répéter les efforts, je ne pouvais pas aller très haut dans l'intensité. En gros, j'ai dû refaire une préparation. C'est comme si j'étais reparti de zéro en pleine saison." Et il n'est pas le seul dans l'effectif de l'OGC Nice à avoir peiné à revenir au niveau.

Une saison bien triste pour l'OGC Nice

La saison du club niçois en a été fortement impacté. Et forcément, elle n'a pas été à la hauteur des espérances, avant le départ de Patrick Vieira et une campagne de Ligue Europa ratée. "On comprend la frustration des supporters, reconnait Jordan Lotomba. On veut également gagner tous les matches. Je vous garantis que personne ne triche. On n'est pas des tricheurs. On va apprendre de nos erreurs. Il faut bien terminer cette saison, qui nous servira pour la suite. C'est une certitude que le beau temps arrive. La saison est compliquée, faite de hauts et de bas. On a eu beaucoup de blessés, c'est assez rare, il faut le dire, d'en avoir autant dans une équipe. On a tenté de trouver des solutions pour faire face à ça. Ce n'est jamais simple de perdre autant de titulaires, de cadres. On propose de bonnes choses, mais on a fait beaucoup trop d'erreurs individuelles." Reste à l'OGC Nice neuf matches pour offrir une fin de saison enthousiasmante à ses fans.













Par Matthieu