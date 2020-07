Transfert PSG: Après Kouassi au Bayern, Bitshiabu vers le Real !

Tanguy Kouassi vient de quitter le PSG pour le Bayern Munich. Adil Aouchiche a annoncé son départ et El Chadaille Bitshiabu pourrait suivre. Des départs qui pointent le manque d’attractivité du Paris Saint-Germain aux yeux de ses propres jeunes.

Transfert PSG : Qui est El Chadaille Bitshiabu, la cible du Real Madrid ?

El Chadaille Bitshiabu est un jeune du centre de formation du PSG. Ce beau bébé de 15 ans est un défenseur de 1m96. Né à Villeneuve-Saint-Georges, il est surveillé par de grands clubs à cause de sa précocité. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, il s’est imposé dans toutes les catégories de l’équipe, ce qui a amené les responsables de la formation à le surclasser plusieurs fois. Lors du dernier tournoi Al Kass, la maturité, la sérénité et la bonne lecture de jeu de l’international U16 français ont provoqué un grand intérêt des recruteurs étrangers. Sa grande taille qui le rend impérial dans le jeu aérien est un élément noté par plusieurs recruteurs, surtout pour repousser les actions adverses sur les corners et autres coups de pied arrêtés.

Transfert PSG : Leonardo freiné par le Real pour Bitshiabu ?

Leonardo est certes en train de négocier avec ce joueur évoluant avec les U19 du PSG, mais d’autres clubs sont déjà sur le coup. Le PSG lui propose un contrat professionnel précédé d’un contrat aspirant d’une saison. Il aurait alors 16 ans au moment d’intégrer l’équipe première du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, le Bayern Munich et même le Borussia Dortmund sont à la manoeuvre pour le recruter. Et selon Foot Mercato, le club espagnol serait proche de signer le jeune El Chadaille Bitshiabu au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Cette source indique qu’il est même plus proche d’un départ chez les Merengues que d’une signature avec le PSG.