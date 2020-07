Transfert PSG : Sergej Milinkovic-Savic, les chances de Paris

Le PSG cherche un milieu de terrain capable de dominer dans ce secteur de jeu. Sergej Milinkovic-Savic le fait déjà bien à la Lazio Rome. Il est depuis un moment le premier choix de Leonardo à ce poste et son transfert vers le Paris Saint-Germain commence à s’inscrire dans l’ordre du possible.

Transfert PSG : Sergej Milinkovic-Savic à quel prix ?

Transfert PSG : Paris utilise-t-il Bennacer pour baisser le prix de Sergej ?











Le PSG louche sur Sergej Milinkovic-Savic depuis déjà très longtemps. Depuis le départ de Thiago Motta à la retraite, le club de la capitale cherche un milieu de terrain capable de jouer le même rôle. Le profil du joueur serbe a tout de suite séduit les dirigeants, mais son club n’a jamais vraiment été vendeur. Sauf qu’avec la crise de Covid-19 qui a bousculé toutes les économies européennes, les clubs de football n’ont pas été épargnés, surtout ceux d’Italie. La Lazio cherche donc à vendre son joueur et est prête à accepter 80 millions d’euros pour son transfert. À noter que le PSG est le seul club intéressé par le joueur qui soit capable de débourser ce montant.Le PSG n’a pas été épargné non plus par la crise, mais garde sa puissance financière. Même si les dirigeants parisiens envisagent un mercato un peu plus français, ils gardent un oeil sur leurs dossiers européens. Une offre parisienne proche des 80 millions d’euros avancés par la Gazzetta dello Sport pourrait débloquer ce dossier. Le nom d’ Ismaël Bennacer , le milieu relayeur algérien de l’AC Milan, est annoncé dans le viseur du PSG. Le site Compétitions croit même son transfert pratiquement bouclé, sauf que vu d’Italie, Paris dirigerait les regards vers ce dernier dans le but de bien négocier le prix du transfert de Sergej.