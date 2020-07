Rachat de l'OM : L'avocat d'Ajroudi accuse Mourad Boudjellal

Le projet de rachat de l’OM est dans l’impasse. La faute à une communication jugée maladroite et agressive. Une situation que l’avocat de Mohamed Ayachi Ajroudi impute à Mourad Boudjellal, même s’il prend soin de ne pas prononcer son nom.

Rachat de l’OM : une communication regrettable

Le projet de rachat de l’OM porté par Mohamed Ayachi Ajroudi semble avoir échoué. Frank McCourt s’est braqué. Le propriétaire marseillais n’a pas apprécié la communication du milliardaire franco-tunisien et de son bras droit Mourad Boudjellal. L’Américain leur a même adressé une assignation les accusant de vouloir déstabiliser l’Olympique de Marseille. Mais d’où vient la faille ? Marc Deschenaux est désormais lucide sur la situation et pense que la communication sur le projet de rachat de l'OM a été hâtive et maladroite. Selon son avocat dans L’Equipe du Soir, « Ajroudi s’est entouré d’une équipe et une personne qui portait le projet avec Ajroudi a fait une grande déclaration à la presse ». Le juriste a ajouté : « Là, Ajroudi a dû réagir. C’est un jeu auquel on ne pas gagner. Il n’est pas sorti du bois de lui-même. Il y a un membre de l’équipe qui devait peut être rêver de gloire qui est allé vers les médias. Une fois que la personne est sortie du bois, vous êtes obligé de prendre certaines dispositions ».

Mourad Boudjellal pointé pour sa communication hâtive

Marc Deschenaux n’a pas prononcé le nom de Mourad Boudjellal. Mais pas besoin de calculs compliqués pour comprendre que l’avocat de Mohamed Ayachi Ajroudi pointe l’ancien président du RC Toulon, le premier à avoir annoncé le projet de rachat de l’OM dans les médias. Le début d’un clash entre Mourad Boudjellal et le clan Ajroudi ?