Rachat de l'OM : Frank McCourt donne une claque à Ajroudi

Mohamed Ayachi Ajroudi a répandu son désir de racheter l’OM dans les médias malgré le refus de Frank McCourt. Pour ce dernier, la plaisanterie de l’investisseur franco-tunisien n’a que trop duré.

Mohamed Ayachi Ajroudi chaud pour racheter l’OM

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l'OM. Encore un milliardaire en mal de publicité et qui veut procéder à la Jack Kachkarpour se faire connaître ? L’investisseur franco-tunisien n’en a pas l’air. Il assure avoir les moyens de ses ambitions. Lesquelles visent à réaliser un recrutement de folie (Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Adrien Rabiot) et à replacer l’Olympique de Marseille parmi les plus grosses écuries d’Europe. De quoi faire rêver les supporters marseillais à qui il a déjà promis la fin de la domination du PSG en France en cas de réalisation de son projet. Mais il y a un problème, c’est que Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM. Un refus qui n’a toutefois pas convaincu Mohamed Ayachi Ajroudi de laisser tomber. Ce dernier soutient avoir même déjà engagé des frais auprès des banques…

Frank McCourt sonne la fin de la plaisanterie

Pour Frank McCourt et son clan, cette histoire de frais déjà engagés auprès des banques semblait être la limite à ne pas franchir. Le projet de rachat de l’OM, entretenu à coup de sorties médiatiques par l’ingénieur franco-tunisien et son entourage, prend des proportions inquiétantes. Une situation face à laquelle le propriétaire marseillais ne veut plus rester silencieux. Dans un entretien avec L’Equipe hier mercredi, la porte-parole de l’Américain a répété qu’ « il n’y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature », avant de marteler que « le club n’est pas à vendre » et qu’ « il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse ». Agacée, la représentante de Frank McCourt a même ajouté que la communication du candidat au rachat de l’OM « ressemble à une campagne de déstabilisation ».