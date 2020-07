PSG : Neymar voit le Paris Saint-Germain en finale de la LdC

À l'aube d'une série de matchs d'une importance capitale pour le PSG, qui commencera demain face à l'OL, Neymar affiche sa confiance sur la participation du Paris Saint-Germain à la prochaine finale de Ligue des Champions.

Neymar pense à la finale de la Ligue des Champions

Demain, le PSG affrontera l'Olympique Lyonnais au Stade de France en finale de la toute dernière édition de Coupe de la Ligue. Puis, les joueurs de Thomas Tuchel joueront une dernière rencontre amicale au Parc des Princes face à Sochaux avant de s'envoler au Portugal où un stage de trois jours est au programme, à Faro. Puis, débutera le "Final 8" le 12 août avec le rendez-vous face à l'Atalanta Bergame. Et Neymar voit déjà le PSG passer chaque étape. "Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons remporté la Coupe de France et nous avons la Coupe de la Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des champions. Chaque match est une finale pour nous et c'est notre esprit. Nous entrons toujours pour gagner. L'équipe est confiante et solidaire. Comme je l'ai dit, nous entrons toujours sur le terrain pour gagner", a déclaré le Brésilien à Globo Esporte.

Neymar connaît la recette du succès

Pour le numéro 10 auriverde, l'esprit d'équipe et la confiance l'aideront à être meilleur pour permettre au Paris Saint-Germain de remplir ses objectifs. Par ce propos, il affiche sa confiance en une qualification du PSG à la finale de la Ligue des Champions. "Il est évident que cette confiance et l'unité de l'équipe reflètent ma performance individuelle, donc je suis encore plus satisfait. C'est la somme de tout cela - la performance individuelle de chacun et une équipe solide - qui nous mènera à remporter des titres", a assuré Neymar au média brésilien.