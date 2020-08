Transfert PSG : Du sérieux entre le Paris SG et Ronaldo

Il se passe bien quelque chose entre le PSG et Cristiano Ronaldo. Leonardo et Jorge Mendes ont déjà pris contact pour évoquer un éventuel transfert du portugais. Malgré une espèce de démenti de TMW, tout semble indiquer qu’il pourrait y avoir un mouvement d’envergure au club de la capitale ce mercato estival.

Rapprochement entre le PSG et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin dans le but de donner un nouvel élan à sa carrière. L’aventure du portugais s’est jusqu’ici résumée à des victoires en championnat. Or, CR7 veut montrer qu’il peut gagner des trophées significatifs avec n’importe quel autre club. Mais avec la Juventus Turin, il a compris, par l’échec face à l’Olympique Lyonnais, qu’il aura beaucoup de mal à atteindre ses objectifs. France Football a annoncé ces derniers jours qu’il songe à quitter la Juventus Turin et que le PSG pourrait être sa prochaine destination. Aucun démenti n’est venu du clan du joueur pour tordre le cou à cette rumeur si ce n’est la sortie d' Andrea Agnelli, le patron de la Juventus Turin. Ce dernier a affirmé que Ronaldo était important pour le club et qu’il n’avait pas l’intention de partir, même s’il reconnaissait ne rien savoir des intentions des joueurs.

Le limogeage de Sarri peut-il retenir CR7 ?

FootMercato amplifie cette rumeur en affirmant qu’il se passait bien des choses entre Leonardo, le directeur sportif du PSG et Jorge Mendes, l’agent de joueurs qui gère la carrière de Cristiano Ronaldo. Les deux hommes, selon cette source, auraient commencé à négocier une possible arrivée de CR7 au Paris Saint-Germain cet été. Les échanges entre eux devraient se poursuivre à Lisbonne lors du Final 8 en Ligue des Champions. D’après TMW, l’attaquant portugais s’est envolé pour des vacances juste après la défaite contre Lyon. Mais cette source affirme qu’il n’aurait pas l’intention de quitter le club et que le limogeage de Sarri est une des actions engagées par la Juve pour le convaincre de rester.

Le Paris Saint-Germain a ses chances

Mauricio Sarri n’était pas particulièrement fan de Cristiano Ronaldo et le lui faisait comprendre par sa façon de gérer son temps de jeu. Sauf que les dirigeants de la Juventus ont laissé la situation perdurer jusqu’à l’échec décisif face à Lyon. L’absence de démenti du clan du joueur laisse penser que toutes les options sont bien sur la table et qu’elles seront étudiées.