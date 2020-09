Stade de Reims Mercato : Caillot clarifie la situation de Dia

Boulaye Dia n’a pas encore quitté le Stade de Reims. Pour Jean-Pierre Caillot, cela ne remet pas en cause le bon de sortie accordé à l’attaquant cet été.

Stade de Reims : bon de sortie toujours valable pour Boulaye Dia

Au début du mercato estival, Jean-Pierre Caillot avait annoncé qu’Axel Disasi et Boulaye Dia avaient un bon de sortie. Le premier s’est engagé avec l’AS Monaco, mais le second est toujours au Stade de Reims. L’absence de l’attaquant dans l’effectif rémois le week-end dernier n’était donc pas lié à un départ, mais à une blessure. « Pour le moment, il n’y a absolument aucune raison qu’il ne soit pas dans l’effectif, si ce n’est qu’il ne l’était pas le weekend dernier parce qu’il était blessé », a assuré le président champenois au micro de Téléfoot. Mais le bon de sortie du buteur de 23 ans reste valable et les dirigeants rémois sont très respectueux de la parole donnée. « Il a un bon de sortie. Nous, au Stade de Reims, ce qu’on dit, on le fait », a expliqué le patron de l’écurie rémoise.

15 millions d’euros pour signer l'attaquant champenois

Malgré son bon de sortie, Boulaye Dia ne sera pas bradé. En effet, le président du Stade de Reims ne cédera pas son joueur s’il n’y a pas d’offre satisfaisante. D’ailleurs, Jean-Pierre Caillot ne serait finalement pas mécontent de conserver le joueur pour qui il réclame 15 millions d’euros. Un prix qui pourrait décourager plusieurs prétendants du Rémois, dont l’OM…