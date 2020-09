ASSE Mercato : Loïs Diony enfin transféré à Angers (Off.)

Le transfert de Loïs Diony de l’ ASSE à Angers SCO est désormais acté. Le club ligérien l’a officialisé sur son site internet, ce jeudi 10 septembre.

ASSE : Loïs Diony signe à Angers SCO pour 3 saisons

Loïs Diony ne jouera plus avec l’ASSE. Il a quitté les Stéphanois après trois saisons sans réussite. Il est transféré à Angers SCO comme pressenti, pour un contrat de trois saisons avec le club angevin. « Un accord entre l’AS Saint-Étienne et Angers a été conclu ce jeudi pour le transfert de Loïs Diony en Anjou. L'attaquant s'est par ailleurs engagé avec le SCO jusqu’en 2023. Le club lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière », a communiqué l’AS Saint-Étienne. Rappelons que depuis 2018, Sainté cherchait à se débarrasser de l'avant-centre, mais son prêt à Bristol City (D2 anglaise) entre janvier et juin 2018 avait été infructueux.

Loïs Diony, le plus gros transfert et un flop !

Loïs Diony est à ce jour le plus gros transfert (en termes d'arrivée) de l’histoire de l’ASSE. Les dirigeants stéphanois ont déboursé 10 M€ pour le transférer du Dijon FCO, l'été 2017. Mais en trois ans, il n’a pas pu justifier la somme investie par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. L’attaquant de 27 ans avait pourtant été brillant avec le club bourguignon lors de la saison 2016-2017. Il avait marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives en Ligue 1, ce qui avait poussé l’AS Saint-Étienne à parier sur lui. À l’arrivée, Loïs Diony a été un flop dans le Forez ! En 65 matchs disputés sous le maillot des Verts, il n’a marqué que 9 buts pour 4 passes décisives.