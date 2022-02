Angers SCO Mercato : Un renfort inattendu en attaque annoncé

Publié par Ange A. le 04 février 2022 à 10:28

L’ Angers SCO pourrait récupérer un surprenant élément offensif dans les prochains jours. Celui-ci était prêté en Serbie depuis cet été.

Un retour surprise dans les tuyaux à l’ Angers SCO

L’ Angers SCO a profité du mercato hivernal pour acter quelques départs. Sada Thioub, Paul Bernardoni, Antonin Bobichon, Farid El Melali ou encore Billal Brahimi ont quitté le club de l’Anjou. Annoncés sur le départ, Angelo Fulgini et Mohamed-Ali Cho sont finalement restés à quai. Une bonne nouvelle pour Gérald Baticle. L’entraîneur angevin pourrait même enregistrer la venue d’un renfort inattendu en attaque dans les prochains jours. Parti en prêt à l’Étoile Rouge de Belgrade l’été dernier, Loïs Diony pourrait effectuer son retour chez les Scoïstes. L’avant-centre de 29 ans est désormais sans avenir au club serbe. Lequel ne devrait pas s’opposer au départ de Diony.

Loïs Diony bientôt refourgué à Angers ?

Dejan Stankovic a récemment confirmé que Loïs Diony n’entrait plus dans ses plans. L’attaquant passé par l’AS Saint-Etienne n’a plus été convoqué depuis le 4 novembre. Le joueur prêté par l’ Angers SCO a même été retiré de la liste pour la Ligue Europa. Avant cette mise à l’écart, Loïs Diony a disputé 17 matches, dont 11 comme titulaire, pour trois buts et autant de passes décisives. Il devrait donc plier bagages.

Sauf surprise, il devrait retourner à Angers dans les prochains jours. En attaque, Gérard Baticle dispose pour le moment du prometteur Mohamed-Ali Cho, de Stéphane Bahoken et Casimir Ninga. Reste maintenant à savoir si l’entraîneur angevin va intégrer l’ancien Stéphanois dans ses plans, à moins que sa direction ne lui trouve un nouveau point de chute. Recruté en tant que joueur libre en provenance de Saint-Etienne en 2020, Loïs Diony n’a pas épaté lors de sa première année au SCO. En 38 apparitions, il n’a fait trembler les filets qu’à cinq reprises et délivré seulement deux passes décisives. Il est encore sous contrat jusqu’en 2023.