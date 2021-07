Ex-ASSE Mercato : Diony quitte la Ligue 1 et s’exile en Serbie

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 13:20

On ne verra pas Loïs Diony en Ligue 1 cette saison. L’ancien attaquant de l’ ASSE a quitté Angers SCO et a signé avec l’Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

ASSE : Loïs Diony tente de se lancer à l'étranger

Une saison après avoir quitté l’ ASSE pour rejoindre Angers SCO, Loïs Diony est parti de la Ligue 1. Il a été prêté par le SCO à l’Étoile Rouge de Belgrade. Le club serbe a officialisé la signature de l’avant-centre français. Il s’agit d’un prêt pour une saison, assorti d’une possibilité de transfert. « Loïs Diony est un nouveau joueur de l'Étoile Rouge ! L'avant-centre français de 28 ans arrive en prêt avec option d'achat », a indiqué le club via son compte Twitter, avec des photos à l’appui.

En difficulté dans le championnat depuis son transfert du Dijon FCO à l’AS Saint-Étienne en juillet 2017, Loïs Diony rejoint un championnat exotique afin de tenter de se relancer. Il faut dire que l’Étoile Rouge de Belgrade est le club le plus titré de Serbie. Quant à Angers SCO, il doit faire rentrer de l’argent pendant ce mercato estival pour équilibrer ses comptes. La DNCG a prononcé « la rétrogradation en Championnat de Ligue 2 BKT » pour le Sporting Club de l’Ouest, lors de son passage devant le gendarme financier de la LFP.

Plus gros transfert de Sainté et un échec

Pour mémoire, Loïs Diony reste le plus gros transfert de l’histoire de l’ ASSE. Il a été recruté au DFCO à l’été 2017, contre un montant de 10 M€ bonus compris. Il avait tapé dans l’oeil des stéphanois grâce à ses performances avec le club bourguignon, lors de l’exercice 2016-2017. Il avait marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1 disputés.

En manque de réussite chez les Verts, le natif de Mont-de-Marsan avait été prêté à Bristol City en D2 anglaise, entre janvier et mai 2018. En Angleterre, il avait joué 7 bouts de matchs avec Les Robins, sans trouver le chemin des buts. Le bilan de Loïs Diony à l’ ASSE est de 9 buts et 4 passes décisives en 65 matchs disputés, toutes compétitions confondues. À Angers, le joueur de 28 ans a pris part à 36 matchs la saison dernière, pour 5 buts inscrits et 2 passes décisives offertes.