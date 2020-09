OL Mercato : Memphis Depay annoncé au Barça cette semaine

Le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone ne serait plus qu’une question de jours. Le N°11 de l'OL aurait déjà trouvé un accord avec le club catalan pour un contrat de quatre saisons et est attendu en Espagne pour la visite médicale.

Memphis Depay attendu au Barça pour sa visite médicale

Interrogé sur l’avenir de Memphis Depay à l’OL mercredi dernier, Rudi Garcia a répondu en conférence de presse qu’il « n’a aucune nouvelle au sujet d’une quelconque offre ». Une semaine plus tard, les choses ont bougé pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du journal néerlandais De Telegraaf, il va signer avec le FC Barcelone dans les prochaines heures. La source croit savoir que les dirigeants des Blaugrana ont trouvé un accord avec leurs homologues de l’OL, autour d’un montant de 25 M€ + 5 M€ de bonus. Quant au contrat qui attend Memphis Depay en catalogne, il va jusqu’en juin 2024. Confirmant les révélations du média des Pays-Bas, le journaliste Fabrizio Romano de Sky Sport précise que l’attaquant de 26 ans est attendu à Barcelone cette semaine pour y passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat.

Koeman ouvre la porte d'un top club au capitaine de l'OL

Memphis Depay a débarqué à Lyon en janvier 2017 en provenance de Manchester United où il n’a pas réussi à s’imposer. Au bout de trois saisons et demie chez les Gones, il est devenu le meilleur buteur et a hérité du brassard de capitaine, après le départ de Nabil Fekir au Betis Séville. Cependant, le polyvalent joueur offensif n'a jamais caché son désir de rejoindre un grand club européen. Il rêvait ainsi du Real Madrid. Finalement, l’arrivée de son compatriote et ex-sélectionneur, Ronald Koeman, lui a ouvert les portes du Barça. Il faut rappeler que Memphis Depay n’avait jusque-là pas prolongé son contrat qui expire en juin 2021 avec le club rhodanien.