ASSE Mercato : Romain Hamouma envisage aussi le départ

Romain Hamouma, le meilleur buteur de l’ ASSE en ce début de saison, pourrait quitter le club. Il envisage la poursuite de sa carrière ailleurs qu’en Forez si les dirigeants de la formation ligérienne ne prolongent pas son contrat.

L'ASSE pourrait perdre son meilleur buteur du moment

À 33 ans, Romain Hamouma ne se sent pas en préretraite cette saison. Le milieu de terrain offensif se voit jouer encore quelques années avant de raccrocher les crampons. Mais avec un Claude Puel aux commandes sur le banc des l’AS Saint-Étienne, difficile d’imaginer le milieu de terrain dans le groupe stéphanois la saison prochaine. Le technicien stéphanois pilote un projet ayant pour priorité de rajeunir l’effectif et n’a laissé qu’une place limitée aux joueurs d’un certain âge, les fameux joueurs d’expérience, pour encadrer sa jeune garde cette saison 2020-2021. Voudra-t-il faire une exception avec Romain Hamouma qui, malgré ses 33 ans, est le meilleur buteur de l’ As Saint-Étienne depuis le début de la saison ? Une chose est certaine, le joueur n’envisage pas la retraite à la fin de cette saison. Même si le club lui a concocté un contrat de reconversion, Romain ne prévoit pas de l’honorer avant une à deux saisons. Il aimerait plutôt bénéficier d’une prolongation de son bail comme il l’a confié au quotidien L’Équipe.

Romain Hamouma met une condition pour son avenir

« Je suis heureux d'avoir une clause de reconversion au club, mais il ne s'agit pas de ma dernière saison, car je me sens super bien. Je ne suis pas à la rue physiquement, j'ai gardé cette capacité à faire des différences et cette envie d'être sur le terrain pour aider mon équipe […]», a-t-il confié au quotidien sportif avant d’ajouter : « On verra dans les semaines qui arrivent si j'ai la chance qu'il me prolonge. Sinon, je serai obligé de partir. Et une fois que je verrai que les autres joueurs vont plus vite que moi, alors j'arrêterai. »

C’est donc très clair, Romain Hamouma pourrait déjà commencer à chercher un nouveau club dès le mois de janvier prochain. Rien ne dit d’ailleurs qu’il ne poussera pas la porte de sortie cet été en cas de proposition pour jouer plusieurs années dans un autre club.