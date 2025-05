Mercato OM : Jordan Torunarigha vers Marseille cet été !

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur nigérian de La Gantoise, Jordan Torunarigha est annoncé sur le départ. Les dirigeants de l’OM se positionnent pour l’accueillir lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Jordan Torunarigha dans le viseur de Marseille

L’Olympique de Marseille a encore deux matchs de Ligue 1 à disputer cette saison pour tenter de conserver sa deuxième place et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi et ses dirigeants ciblent déjà certaines pépites sur le marché pour renforcer l’effectif notamment la défense.

Selon les informations de Berliner Kurier, les pensionnaires du stade Vélodrome aurait jeté leur dévolu sur Jordan Torunarigha, défenseur central nigérian qui évolue actuellement à La Gantoise en Belgique. Le crack nigérian est très solide et livre de belles performances. Cette saison, il a déjà disputé 27 matchs en Jupiler Pro League.

Jordan Torunarigha est en fin de contrat en juin prochain et envisagerait de changer d’air pour poursuivre sa carrière. Il n’a pas encore prolongé son bail. Les dirigeants de La Gantoise lui auraient proposé des offres de prolongation de contrat, mais il les a déclinées et va quitter gratuitement le club à la fin de la saison.

Le Nigérian serait prêt à poser ses valises à Marseille pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia, accélère le dossier et pourrait réaliser ce coup en or lors du prochain mercato estival.