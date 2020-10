FC Nantes : Fin de l'histoire avec Christian Gourcuff ?

Est-ce bientôt la fin de Christian Gourcuff au FC Nantes ? Conforté par le président du club Waldemar Kita, l'entraîneur serait malgré tout sur la sellette, selon l'ancien business développeur du FC Nantes, Emmanuel Merceron.

Christian Gourcuff bientôt viré du FC Nantes ?

Le FC Nantes connaît un début de saison compliqué. Avec seulement 5 points en 6 journées, le club pointe à une triste 16e place de ligue 1. Malgré ces mauvaises performances, le président du FC Nantes conforte Christian Gourcuff à son poste d'entraîneur. Vendredi 9 octobre, le président du FC Nantes s'est exprimé à son sujet, dans les colonnes de L'Equipe. « C'est un homme respectueux, qui est discret, peut-être trop. Il essaie de fédérer, il est calme et ça me fait du bien, ça nous fait du bien. Il faut le laisser travailler, il a besoin de tranquillité », affirme-t-il à nos confrères.

Cette intervention sonnerait le glas de l'aventure nantaise de Christian Gourcuff selon Emmanuel Merceron qui s'est exprimé sur le plateau de Nantes Foot. Selon lui, « quand un directeur général ou un président comme l’a fait Waldemar Kita récemment dans la presse renforce son entraîneur, c’est mauvais signe ». Il poursuit en déclarant « je pense aussi que Franck Kita a fait allusion à l’article de L’Équipe disant qu’il y avait une petite fracture entre Christian Gourcuff et les joueurs, en disant qu’ils soutiennent le coach... ». L'ancien business développeur du FC Nantes a confirmé sur le plateau de Nantes Foot qu'il y avait une petite fracture entre l'ancien entraîneur lorientais et ses joueurs. « Quand on en est rendu à annoncer ça en conférence de presse, ce n'est jamais très bon signe. Tous ceux qui suivent le FC Nantes activement savent qu’il y a une petite fracture dans le vestiaire entre certains joueurs et le coach », déclare-t-il.

FC Nantes recherche successeur à Christian Gourcuff

Si le départ de Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur n'a pas été acté, le journaliste de L'Equipe, Régis Dupont, a annoncé que le clan Kita travaillerait pour trouver son successeur. Selon lui, « Kita connaît trop bien le football en général et le FCN en particulier pour ne pas savoir combien il est difficile de lutter contre les forces centrifuges. Celles-ci militent pour un changement sur le banc », explique le journaliste. Il poursuit en déclarant que « si Kita n’a pas entamé lui-même les prospections pour trouver un autre technicien, il ne peut ignorer que d’autres, dans son entourage, le font déjà pour lui, selon le cheminement habituel d’une maison qui tourne avant tout sur elle-même. » Affaire à suivre.