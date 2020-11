Le RC Lens pourrait encaisser un joli chèque pour Kondogbia

Publié le 03 novembre 2020 à 07:30

Geoffrey Kondogbia est un joueur formé au RC Lens. De ce fait, son transfert du FC Valence vers l'Atlético de Madrid devrait de nouveau rapporter de l’argent aux RCL.

Le RC Lens pourrait se frotter les mains grâce à Geoffrey Kondogbia

Avec des stades vides qui font perdre plusieurs millions d’euros par semaine aux clubs de football et les difficultés du diffuseur Mediapro à honorer ses engagements, chaque euro est important pour faire tourner les clubs. Le RC Lens n’est pas en reste dans cette crise qui secoue le monde et qui compromet tous les plans de gestions des clubs de football. Le transfert de Geoffrey Kondogbia, en négociation entre Valence et l'Atlético de Madrid, pourrait sonner comme une excellente nouvelle pour les Sang et Or.

En effet, le RC Lens pourrait percevoir près de 700 000€ sur les 20 millions d’euros que pourrait rapporter le transfert du Franco-Centrafricain au FC Valence. Il faut noter que le RCL avait déjà perçu 3 millions d’euros d’indemnités de formation en 2015, lors du transfert du joueur de l’ As Monaco à l’Inter Milan. Ce transfert s’était négocié à plus de 36 millions d’euros. Le club avait aussi perçu plus d’un million d’euros lors du transfert du joueur du FC Séville à l’ As Monaco.

En ces temps difficiles, la vente du joueur pourrait faire des heureux au Racing Club de Lens, comme le croit La Voix du Nord.













Par Gary SLM